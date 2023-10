Deutsche unter den Hamas-Geiseln in Israel – „grausame Bilder“

Von: Teresa Toth

Die Terrorgruppe Hamas greift Israel an und verschleppt Zivilisten in den Gazastreifen. Unter den Entführten sind womöglich auch Deutsche. Angehörige sind besorgt.

Update vom 8. Oktober, 17.47 Uhr: Die Bundesregierung geht davon aus, dass sich unter den von der islamistischen Hamas aus Israel Verschleppten auch deutsche Staatsangehörige befinden. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es am Sonntag, nach Erkenntnissen des Außenministeriums handele es sich um Menschen, die alle neben der deutschen auch die israelische Staatsangehörigkeit hätten. Zuvor hatte es bereits Berichte von Menschen aus Deutschland gegeben, die angaben, Familienangehörige auf Fotos und Videos von Geiseln entdeckt zu haben.

Erstmeldung vom 8. Oktober: Tel Aviv – Hamas-Terroristen haben einen Überraschungsangriff auf Israel gestartet. Seit Samstag (7. Oktober) beschießen sie das Land mit Raketen – zahlreiche Menschen sind bereits ums Leben gekommen. Videos in den sozialen Netzwerken zeigen das Ausmaß der Gewalt: Israelis werden von den Radikalislamisten entführt und als Geiseln genommen. Auch Deutsche sollen sich unter den Entführten befinden.

Angriff der Hamas: „Grausame Bilder“ aus Israel zeigen, wie Menschen verschleppt werden

„Auf den grausamen Bildern ist zu sehen, wie die Hamas einfach Menschen verschleppt. Mütter, Alte und junge Menschen“, erklärt die RTL/ntv-Reporterin Raschel Blufarb, die sich vor Ort befindet. „Die Leute werden entführt und auf Motorrädern und Jeeps als Geiseln in den Gazastreifen gebracht. Ich höre hier auch von Vergewaltigungen“, so die Reporterin weiter. Das Auswärtiges Amt rät von Reisen nach Israel dringend ab – viele Airlines haben ihre Flüge bereits gestrichen.

Die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas hatte den Beginn einer „Militäroperation“ gegen Israel verkündet. © Yusef Mohammed/dpa

Anhand von Bildern wollen Menschen aus Deutschland Familienangehörige unter den Entführten erkannt haben. „Ich erkannte sofort, dass es sie war, ohne Zweifel. Ich sah, wie ein Terrorist ihren Kopf bedeckte“, erklärt der Israeli Yoni Asher gegenüber Bild. Er habe seine Frau, seine beiden Töchter und seine Schwiegermutter und deren Freund auf einem Geisel-Video der Hamas entdeckt, nachdem der Kontakt zu ihnen abgebrochen war.

Angriff der Hamas auf Israel: Frau und Schwiegermutter besitzen deutsche Staatsbürgerschaft

„Auf dem Kopf meiner kleinen Töchter war eine Abdeckung, und ich erkannte auch meine älteste Tochter sofort. Sie wurden zusammen mit meiner Schwiegermutter und ihrem Lebensgefährten entführt“, sagt Asher weiter. Sowohl seine Frau als auch ihre Mutter würden die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen.

Eine weitere Angehörige einer vermissten Frau wendet sich per Videobotschaft – gepostet auf der Twitterseite „Visegrád 24“ – an die Öffentlichkeit. Darin berichtet sie, dass ihre Tochter verschleppt worden sei. „Heute Morgen ist meine Tochter mit einer Touristengruppe im Süden Israels entführt worden“, erklärt die Mutter, Ricarda Louk. Dabei hält sie ihr Handy in die Kamera, auf dem ein Bild ihrer Tochter zu sehen sein soll. Louk lebe gemeinsam mit ihrer Tochter in Israel, ursprünglich kämen sie jedoch aus Ravensburg in Baden-Württemberg.

Tochter von Hamas am Gazastreifen entführt: „Ich bitte, uns jede Neuigkeit zu schicken“

Die Mutter habe seit dem Hamas-Angriff auf Israel nichts mehr von ihrer Tochter gehört. Sie sei auf einem Musikfestival in Israel, nahe des Gazastreifens gewesen. Dann sei Louk ein Video zugeschickt worden, auf dem sie ihre Tochter erkannt haben soll. Auf dem Video sei die junge Frau bewusstlos in einem Auto gelegen. „Ich bitte, uns jede Neuigkeit zu schicken“, fügt die Mutter in ihrer Videobotschaft hinzu. Laut einem Bericht der Schweizer Tageszeitung blick.ch sei es den Bildern der Frau nach unwahrscheinlich, dass sie noch am Leben ist: Ihre Glieder wirkten unnatürlich verrenkt, am Kopf klaffe eine offene Wunde.

Bislang ist unklar, wie viele Menschen die Hamas bereits in den Gazastreifen verschleppt hat. Die Bundesregierung prüfe derzeit, ob tatsächlich Deutsche von den Angriffen auf Israel und den Entführungen betroffen sind, so das deutsche Außenministerium am späten Samstagabend (7. Oktober). Das Auswärtige Amt in Berlin und die deutsche Botschaft in Tel Aviv stünden hierfür in engem Kontakt mit den israelischen Behörden. Weiter teilte das Ministerium mit, dass sich die Regierung grundsätzlich nicht zu konsularischen Einzelfällen und Geiselnahmen deutscher Staatsbürger äußern werde.

Die Gründe für den Konflikt zwischen der Hamas und Israel liegen weit in der Vergangenheit. Nach den Angriffen kündigte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu an, nun „im Krieg“ mit der militanten Palästinenserorganisation zu stehen. (tt)