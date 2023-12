Spektakuläre Wende – „Australiens schlimmste Serienmörderin“ saß 20 Jahre zu Unrecht im Gefängnis

Sie beteuerte stets ihre Unschuld. Doch erst nach 20 Jahren Gefängnis ist eine Mutter in Australien freigesprochen worden.

Sydney – Kathleen Folbigg war 2003 wegen Mordes an drei Kindern sowie Totschlag an einem vierten Kind verurteilt worden. Ein Gericht in Sydney (Australien) hob am Donnerstag das verhängte Mordurteil auf. Neue wissenschaftliche Beweise hatten starke Zweifel an ihrer Schuld aufkommen lassen.

Folbigg, die viele Jahre lang als „Australiens schlimmste Serienmörderin“ galt, war zuvor begnadigt und im Juni nach 20 Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen worden.



„Fast ein Vierteljahrhundert lang war ich mit Unglaube und Feindseligkeit konfrontiert“, sagte Folbigg nach ihrem Freispruch. „Ich bin dankbar, dass neue Wissenschaft und Genetik mir Antworten darüber gegeben haben, wie meine Kinder gestorben sind.“

Die Staatsanwaltschaft hatte ihr vorgeworfen, ihre vier kleinen Kinder zwischen den Jahren 1989 und 1999 erstickt zu haben. Das jüngste Kind starb im Alter von 19 Tagen und das älteste war 18 Monate alt.

Schuldspruch basierte auf Tagebucheinträgen

In Ermangelung forensischer Beweise hatte die Staatsanwaltschaft damals argumentiert, es sei äußerst unwahrscheinlich, dass vier Kinder plötzlich und ohne Erklärung gestorben seien. Sie berief sich zudem auf Tagebucheinträge der Mutter, die nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft als Schuldeingeständnisse verstanden werden konnten.

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse legten dann aber in den vergangenen Jahren nahe, dass die Kinder in Folge von seltenen Gendefekten und Geburtsfehlern starben. Unter anderem setzte sich die Australische Akademie der Wissenschaften für Folbigg ein. Die Mittfünzigerin wurde nach einer eingehenden Überprüfung des Falls im Juni begnadigt und aus dem Gefängnis entlassen.

Jetzt erfolgte die offizielle Aufhebung des Urteils des Jahres 2003. Folbiggs Anwältin Rhanee Rego sagte in der Folge, ihrer Mandantin stehe nun „bedeutender“ Schadenersatz zu.

