Diamantring in Luxushotel-Staubsauger gefunden: Mitarbeiter unter Verdacht – Fall nimmt rätselhafte Wende

Von: Martina Lippl

750.000-Euro-Ring im Staubsaugerbeutel im Hotel Ritz in Paris gefunden (Symbolfoto). © Imago

Im Pariser Luxushotel Ritz wurde ein 750.000-Euro-Ring in einem Staubsaugerbeutel entdeckt. Der Fund des Diamantrings ist eine mysteriöse Geschichte.

Paris – In Staubsaugerbeuteln findet sich so einiges. Was so einem Sauger in den Weg kommt, verschwindet blitzschnell. Der starke Luftstrom ist schließlich darauf getrimmt. Ein Diamantring (6,51-Karat) ist jetzt in einem Staubsaugerbeutel im Hotel Ritz in Paris (Frankreich) aufgetaucht. Ein extrem spannender Fall. Das wertvolle Schmuckstück war zwei Tage verschollen – ausgerechnet in dem Luxushotel.

Paris: 750.000-Diamantring verschwindet aus Hotelzimmer und taucht im Staubsaugerbeutel wieder auf

Schmutz und Staub passen nicht so recht zum weltberühmten Ritz in Paris. Doch offenbar gehört Staub auch zu der noblen Adresse am Place de Vendôme in der französischen Hauptstadt. Jedenfalls wirbelte das Geheimnis um den Ring mächtig viel Staub auf, wie Le Parisiene und der französische Sender BTMV berichten. Nach der Bettwanzen-Panik in Paris ein völlig anderes Thema.

Zimmerservice im wohl berühmtesten Hotel der Welt unter Verdacht

Ein Hotelgast hatte den Ring nach dem Frühstück am Freitag (8. Dezember) in seinem Zimmer auf einen Tisch gelegt. Nach einem Bummel in der Stadt war das teure Schmuckstück verschwunden. Die Besitzerin verdächtigte den Zimmerservice im Luxushotel und meldet den Diamantring bei der zuständigen Polizeistation als gestohlen.

Diebstahl in Luxushotels ist ein extrem heikler Punkt. Wohlhabende Gäste lassen ihre Sachen, die oft ein Vermögen wert sind, gerne offen in ihren Suiten herumliegen. Vollstes Vertrauen der Mitarbeiter ist hier gefragt. Die Ansprüche sind hoch. Schnell der Ruf ruiniert, wenn etwas von den Hotelgästen verschwindet.

Einer der ersten Adressen in Paris und der Welt: Das Luxushotel Ritz am Place Vendôme ist wegen eines verschwundenen Diamantrings in die Schlagzeilen geraten. © Imago

Mysteriöses Verschwinden aufgeklärt: Diamantring im Staubsaugerbeutel im Luxushotel gefunden

Wie Le Parisien aus Quellen erfahren haben will, ermittelte die Polizei nach der Anzeige in alle Richtungen, wie auch das eigene Sicherheitsteam des Hotels. Die Pariser Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet. Fragen, wie ob der Diamantring tatsächlich aus dem Zimmer verschwunden war, mussten geklärt werden.

Dann nach zwei Tagen wurde das mysteriöse Verschwinden des Diamantrings gelöst: „Dank der sorgfältigen Sucharbeit der Sicherheitskräfte konnte der Ring heute Morgen gefunden werden“, so das Ritz laut Le Parisien in einer Mitteilung am Sonntag (10. Dezember). Das wertvolle Schmuckstück sei in einem Staubsaugerbeutel gefunden worden. Gleichzeitig verwehrt sich das Hotel Ritz gegen jeden Verdacht eines Diebstahlversuchs, heißt es weiter.

