Airline stolpert über eingechecktes Gepäck – und hofft, dass es Passagier gut geht

Von: Martina Lippl

Fluggesellschaften und Probleme mit Koffern sind so eine Sache. Eine Tasche bringt eine Airline jedoch über einen Fluggast ins Grübeln.

Austin – Weihnachten ist Reisezeit. An Flughäfen ist rund um die Feiertage traditionell einiges los. Ärger mit Koffern ist für Passagiere besonders nervig. Über einen Fluggast macht sich eine Airline schon vor dem Abflug Gedanken. Ein Foto von seiner Tasche postet die US-Billigfluglinie glatt im Netz.

Airline fällt eingechecktes Gepäck auf und hofft, dass es Passagier gut geht

„Wer auch immer diese Tasche eingecheckt hat, wir hoffen, dass Du einen da draußen einen guten Dienstag hast“, schreibt Southwest Airlines auf der Plattform X. Dazu postet die texanische Fluggesellschaft ein Foto. Auf der Aufnahme ist eine schwarze Tasche zu sehen, die offensichtlich gerade in die Maschine verladen wird. Das Besondere: „Emotional Baggage“ (auf Deutsch: Emotionales Gepäck) ist in Großbuchstaben auf dem Gepäckstück zu lesen.

„Emotional Baggage“ schleppt wohl jeder mit sich herum, wie in einschlägigen Magazinen gerade zum Jahreswechsel zu erfahren ist. Der Begriff beschreibt all die Probleme, Traumata aus der Vergangenheit und Kindheit, die sich bis heute auf unser Leben auswirken. Es gibt online zahlreiche Tipps, sich von emotionalem Gepäck zu befreien, sein Leben von negativen Dingen zu entrümpeln. Nicht immer genügt es, seine Wohnung auszumisten. Ist der emotionale Rucksack zu schwer, ist es wichtig, sich professionelle Hilfe zu suchen.

„Das gehört uns allen“ – Nutzerin reagiert auf Gepäck-Foto

Der „Emotional Baggage“-Post der Fluggesellschaft trifft offenbar einen Nerv. In den Kommentaren schreibt eine Nutzerin: „Das gehört uns allen.“ Eine andere meint: „Wer weiß, vielleicht ist es die einzige Möglichkeit, es loszuwerden.“ Jemand will unbedingt von dem „Flyer“ wissen, wo es diese Tasche mit der Aufschrift gibt. Es gibt sogar ein dickes Lob an die Fluggesellschaft für diesen witzigen Post. Tränen an Bord kullerten dagegen bei einem Piloten auf seinem letzten Flug.

„Emotionales Gepäck“ spielt auch für Singles eine Rolle

Emotionaler Ballast ist für Singles beim Daten kein Tabuthema mehr. Das geht aus einer YouGov-Umfrage im Auftrag der Dating-App Badoo unter 1000 Singles im Sommer hervor. Viele wollen demnach ihre Macken möglichst lang geheim halten. 63 Prozent der befragten Singles in Deutschland glauben, dass der offene Umgang mit dem eigenen emotionalen Ballast eine neue Beziehung stärken kann.

