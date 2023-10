„Generation von Schwächlingen“: Arnold Schwarzenegger rechnet mit jungen Leuten von heute ab

Nach Ansicht von Arnold Schwarzenegger werden viele junge Menschen heutzutage „verhätschelt“: Er mahnt, keine „Generation von Weicheiern und Schwächlingen zu erschaffen“.

Los Angeles - „Die meisten Kinder sind heute verweichlicht“ – mit derartigen Aussagen über aktuelle Erziehungsmethoden provozierte Henning Baum in der Vergangenheit nicht erst einmal. Der deutsche Schauspieler ist nicht zuletzt wegen seiner Paraderolle als „Der letzte Bulle“ für sein raues, kerniges, männliches Auftreten bekannt – oder zumindest das, was man im traditionellen Sinn unter „männlich“ versteht. Dass gerade ihm eine „verzärtelte Gesellschaft“ gegen den Strich geht, scheint da nicht sonderlich verwunderlich.

Es sei „unerträglich“: „Ein Volk von Jammerlappen läuft da draußen rum!“, beschwerte sich Henning Baum erst 2022. Würde man fragen, wer auf internationaler Ebene von ähnlich „unverzärteltem“ Kaliber ist, würde eine Person vermutlich vielen direkt in den Sinn kommen: Arnold „der Terminator“ Schwarzenegger. Dass sich die beiden Schauspieler nicht nur in ihrem markanten Äußeren sowie bei der Auswahl ihrer Film-Rollen ähneln, zeigt sich auch, wenn man einen Blick auf ihre Statements zur heutigen angeblichen „Generation von Weicheiern“ wirft.

Arnold Schwarzenegger warnt vor „Generation von Weicheiern und Schwächlingen“

So teilte der Hollywood-Star jüngst in einem Interview recht provokante Aussagen zum Thema Erziehung. Seiner Ansicht nach würden viele junge Leute heutzutage immer nur den infachsten Weg „ohne Unannehmlichkeiten“ gehen, was dazu führe, dass sie keinen „starken Charakter“ entwickelten. Diese Stärke sei seinen Erläuterungen nach jedoch das Fundament, durch das „draufgängerische Frauen und Männer“ damals auch die USA aufgebaut hätten: „Lasst uns diesen Weg daher genauso weitergehen.“

Mit ihrer Meinung stehen sowohl Henning Baum als auch Arnold Schwarzenegger er keineswegs allein da. So warnte auch ein Pädagoge jüngst davor, heutige Eltern würden ihre Kinder zu „aufgeweichten Jammergestalten“ erziehen und auch Moderations-Legende Thomas Gottschalk bezeichnete die junge Generation als „weichgekocht und ängstlich“. Arnold Schwarzenegger verglich im Interview die fehlende Stärke junger Leute mit einem nicht gut trainierten Bizeps.

Arnold Schwarzenegger: „Man kann seinen Charakter nur stärken, wenn man auch mal scheitert“

„Je mehr Widerstand deine Muskeln haben und je mehr Schmerz du dabei spürst, desto mehr wachsen sie“, so der ehemalige US-Politiker. Genauso verhalte es sich auch mit dem menschlichen Geist. „Man kann seinen Charakter nur stärken und innerlich eine starke Person werden, wenn man diesen Widerstand hat, wenn man auch mal scheitert und dann wieder aufsteht, wenn man hart arbeitet und sich den Arsch aufreißt. Je mehr man kämpfen muss, desto stärker wird man und desto weiter kommt man im Leben.“

Genau das scheint Arnold Schwarzenegger bei vielen jungen Menschen heutzutage jedoch zu vermissen: „So viele Kinder von heute scheuen sich davor.“ Laut dem Hollywood-Schauspieler werde viel zu viel Rücksicht auf das persönliche Wohlbefinden und die eigene Bequemlichkeit genommen. Sein Appell: „Erschafft nicht eine Generation von Weicheiern und Schwächlingen! Es ist gut rücksichtsvoll zu sein, aber lasst uns die Kinder nicht verhätscheln. Wir müssen ihnen beibringen, tough zu sein, rauszugehen, Sport zu machen, zu studieren, ab und an auch mal zu straucheln und durch diesen Schmerz zu gehen.“