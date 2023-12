Einige aktuelle Erdbeben sind wohl Nachbeben von Erdstößen aus dem 19. Jahrhundert

Von: Tanja Banner

Eine Studie untersucht Erdbeben und entdeckt Erstaunliches. Sind manche aktuelle Erdbeben tatsächlich Nachbeben von Beben, die vor 200 Jahren stattfanden?

Wuhan – Nach einem Erdbeben können kleinere Nachbeben das Gebiet noch für längere Zeit erschüttern. Auch wenn sie eine geringere Stärke als das Hauptbeben haben, können diese Nachbeben die Infrastruktur beschädigen und die Rettungsarbeiten nach einem großen Erdbeben behindern. Im 19. Jahrhundert ereigneten sich in Nordamerika einige heftige Erdstöße – deren Nachbeben in den USA möglicherweise heute noch zu spüren sind, wie eine neue Studie zeigt.

„Einige Wissenschaftler vermuten, dass es sich bei der gegenwärtigen Erdbebenaktivität in Teilen des stabilen Nordamerikas um Nachbeben handelt, während andere Wissenschaftler der Meinung sind, dass es sich hauptsächlich um eine Hintergrundbebenaktivität handelt“, erklärt der Geowissenschaftler Yuxuan Chen von der Universität Wuhan, der Hauptautor der Studie. „Wir wollten dies mithilfe einer statistischen Methode aus einem anderen Blickwinkel betrachten.“

Erdbeben in Nordamerika: Sind sie heute noch zu spüren?

Chens Forschungsteam veröffentlichte die Studie im Fachmagazin Journal of Geophysical Research: Solid Earth. Für ihre Arbeit fokussierte sich die Forschungsgruppe auf drei historische Erdbeben – die größten, die es im nordamerikanischen Inland zuletzt gegeben hat. Den Nordwesten des Kontinents nahm die Gruppe dabei explizit aus. Dort sind die Grenzen tektonischer Platten zu nah, was häufiger zu Erdbeben führt. Im „stabilen“ Inland dagegen gibt es nur selten Erdbeben.

Die für die Studie ausgewählten Beben:

Ein Erdbeben südöstlich von Quebec in Kanada im Jahr 1663.

Drei Erdbeben in der Nähe der Grenze zwischen Missouri und Kentucky in den Jahren 1811 und 1812.

Ein Erdbeben bei Charleston (South Carolina) im Jahr 1886.

Gibt es heute noch Nachbeben von Erdbeben aus dem 19. Jahrhundert?

Um aktuellere Erdbeben als mögliche Nachbeben der damaligen Erderschütterungen zu erkennen oder auszuschließen, legte das Forschungsteam einen 250-Kilometer-Radius um die Epizentren der längst vergangenen Erdstöße fest. Nur Erdbeben in diesen Regionen waren für die Forschung interessant, da Nachbeben sich typischerweise nah am Epizentrum des Hauptbebens ereignen. Außerdem wurden nur Erdbeben mit einer Magnitude von mindestens 2,5 beachtet. Mithilfe statistischer Methoden wertete das Forschungsteam die Daten aktueller Erdbeben aus.

„Man verwendet die Zeit, die Entfernung und die Stärke von Ereignispaaren und versucht, die Verbindung zwischen zwei Ereignissen zu finden – das ist die Idee“, erklärt Chen in einer Mitteilung. „Wenn der Abstand zwischen einem Erdbebenpaar geringer ist als aufgrund von Hintergrundereignissen zu erwarten, dann ist ein Erdbeben wahrscheinlich das Nachbeben des anderen.“

Manche Erdbeben in den USA sind Nachbeben von Erdstößen aus dem 19. Jahrhundert

Das Forschungsteam schaute sich unter anderem die räumliche Verteilung der Beben an und kam zu dem Schluss, dass die moderne Erdbebenaktivität in Quebec keinen Zusammenhang mit dem Erdbeben von 1663 hat. Bei den beiden Erdbeben in den USA, die in der Studie betrachtet wurden, könnte das jedoch anders sein. 30 Prozent aller Erdbeben, die in den Jahren 1980 bis 2016 an der Grenze zwischen Missouri und Kentucky aufgezeichnet wurden, sind möglicherweise Nachbeben der großen Erdbeben aus den Jahren 1811 und 1812.

In Charleston fällt die Zahl der Forschungsgruppe zufolge noch deutlicher aus: Bis zu 72 Prozent der modernen Erdbeben könnten dort Nachbeben der Erschütterung aus dem Jahr 1886 sein, zeigt die Studie. Die aktuelle Erdbebenaktivität in beiden Regionen stammt also möglicherweise zum Teil von Nachbeben und zum Teil aus Hintergrundaktivität. „Es ist eine Art Mischung“, erklärt Chen.

Forscherin ist nicht ganz von der Studie überzeugt

Die Geophysikerin Susan Hough von der US-Kartografiebehörde USGS, war an der Studie nicht beteiligt und ist davon nicht ganz überzeugt. „In mancher Hinsicht sehen die Erdbeben wie Nachbeben aus, wenn man sich die räumliche Verteilung ansieht, aber es gibt mehrere Gründe, warum die Erdbeben so dicht beieinander liegen“, erklärt die Forscherin. „Zum einen handelt es sich um Nachbeben, aber es könnte auch ein Kriechprozess im Gange sein, der nicht Teil eines Nachbebenprozesses ist. Was ihre Ergebnisse genau bedeuten, ist noch offen.“ (tab)