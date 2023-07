„Dachte nicht, dass ich es schaffe“ – Schiffbrüchiger Segler nach drei Monaten gerettet

Von: Robin Dittrich

Der australische Segler Timothy Shaddock und seine Hündin wurden nach drei Monaten auf offener See gerettet. © Fernando Llano/dpa

Mit seiner Hündin brach ein Australier in einem Katamaran von Mexiko aus auf. Nach einem Sturm trieb er ohne Bordelektronik auf dem Pazifik.

Mexiko – Der schiffbrüchige Segler harrte drei Monate lang 2200 Kilometer vor der Küste aus. Nachdem die Bordelektronik ausgefallen war, trieb der Australier mit einem manövrierunfähigen Katamaran umher. Der Segler und seine Hündin überlebten.

Schiffbrüchiger nach drei Monaten auf dem Pazifik gerettet

Gerettet wurde der schiffbrüchige Segler von einem mexikanischen Thunfischfänger. Der Hafenkapitän Marciano Valdez gab an, dass der Australier wohlauf sei. Auf veröffentlichten Fotos sieht Timothy Shaddock, der drei Monate auf offenem Meer herumtrieb, abgemagert und müde aus. Zudem wuchs ihm in der Zeit ein buschiger Vollbart. Auch seine Hündin Bella überstand die Zeit auf dem Pazifik weitestgehend unbeschadet.

Auf seinem Katamaran musste Shaddock ohne Verpflegung und Unterkunft überleben. Der 54-Jährige ernährte sich wie auch seine Hündin in den letzten Wochen nur von rohem Fisch und Regenwasser, schrieb der Guardian. Seine Bordelektronik fiel nach einem Sturm aus und konnte von ihm nicht repariert werden. Bereits Ende vergangener Woche war Shaddock von einem Hubschrauber entdeckt worden, wie australische Medien am Montag berichteten. Das Fischerboot war daraufhin losgeschickt worden, um ihn zu retten.

Schiffbrüchiger Australier erreicht nach Rettung Festland in Mexiko

Seine lange Reise der Ungewissheit beschrieb Shaddock gegenüber dem Sender 9News als „eine schlimme Tortur.“ Welche Pläne er nach seiner Rettung hat, gab er ebenfalls bekannt: „Ich brauche einfach Ruhe und gutes Essen, weil ich so lange allein auf See war. Ansonsten geht es mir gesundheitlich sehr gut.“ Ziel des Seglers war ursprünglich Französisch-Polynesien, das tausende Kilometer von Mexiko entfernt gewesen wäre. Im Pazifik stieß ein Boot erst kürzlich mit einem Wal zusammen und ging unter.

Am Dienstag hatten Timothy Shaddock und seine Hündin Bella dann endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Der Thunfischkutter „María Delia“ brachte die beiden in der mexikanischen Hafenstadt Manzanillo an Land. Der australische Segler ging sogar selbst von Bord und wurde von Journalisten empfangen. „Ich dachte nicht, dass ich es schaffen würde“, sagte er glücklich und erleichtert. Im Atlantik geraten häufig Menschen aus Afrika auf dem Weg nach Europa in Seenot. (rd/dpa)