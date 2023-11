Blog-User küren unbeliebteste Speise aus Österreich – sie kommt aus Wien

Von: Patrick Mayer

Teilen

Gerichte zwischen Tirol, Salzburg und Wien: Für einen Food-Blog dürfen die User jene österreichischen Speisen bewerten, die weniger gut ankommen.

Wien – Salzburger Nockerl, Kaiserschmarrn, Wiener Schnitzel – es sind die Klassiker unter den Speisen aus Österreich. Sie erfreuen sich auch im Süden Deutschlands großer Beliebtheit. Zwischen Innsbruck, Salzburg und der Kaisermetropole Wien werden besagte Gerichte aber insbesondere den vielen Touristen serviert, die „felix austria“ (glückliches Österreich) besuchen.

„Unbeliebteste“ Speisen aus Österreich: Am schlechtesten kommt ein Gericht aus Wien weg

Kein Wunder: Im Ranking „10 best rated austrian foods“ des Food-Blogs Taste Atlas belegen genannte Speisen unter den „am besten bewerteten österreichische Essen“ vordere Plätze. Wenn auch der erste Platz, steirisches Kürbiskernöl für Salat, auf den ersten Eindruck vielleicht etwas verwundert.

Derselbe Blog hat seine User kürzlich nach den mutmaßlich unbeliebtesten Speisen in der Alpenrepublik befragt. Zur Einordnung: Die Gerichte werden von den Lesern in diesem Fall nicht schlecht, sondern nur weniger gut eingestuft. Es gab ein bis fünf Sterne zum Anklicken. Dabei kam folgende Reihenfolge heraus. Der in diesem Fall unrühmliche Spitzenreiter kommt aus der Donaumetropole Wien (2 Millionen Einwohner).

5. Platz: Speckknödelsuppe – eine Spezialität aus Tirol und Südtirol

Wärmend und stärkend: Die Speckknödelsuppe, die meist in der Brühe serviert wird und auch im italienischen Südtirol sehr verbreitet ist. © IMAGO / CHROMORANGE

Die Speckknödelsuppe ist vor allem im österreichischen Tirol und dem italienischen Südtirol verbreitet, die gemeinsam eine kulturelle Region in den Alpen bilden. Und sich deshalb nicht selten auch bei typischen Speisen überschneiden, während im äußersten Norden Italiens Tiroler Dialekt gesprochen wird.

Bei diesem Gericht wird eine Knödelmasse mit gewürfeltem Speck vermengt und meist in der Brühe (Rinderbrühe oder Gemüsebrühe) angerichtet. Oft werden noch gehacktes Schnittlauch oder Petersilie untergemischt. Gerade in der kalten Jahreszeit ist die Speckknödelsuppe ein regelrechter Aufwärmer. 3,5/5 Sterne

4. Platz: Faschierte Laibchen – österreichische Fleischpflanzerl aus Hackfleisch

Faschierte Laibchen: Die österreichische Variante für Fleischpflanzerl, Fleischküchle und die Frikadelle aus der deutschen Küche. © IMAGO / Panthermedia

Faschierte Laibchen, auch Fleischlaibchen oder Fleischloaberl genannt, sind das Pendant zu den bayerischen Fleischpflanzerl, den schwäbischen Fleischküchle und der westdeutschen Frikadelle. Die Basis besteht aus Faschiertem, wie in Österreich Hackfleisch aus Schwein und Rind bezeichnet wird.

Das Faschierte wird mit Pfeffer, Majoran, Knoblauch und Salz gewürzt sowie mit feingehackten Zwiebeln, frischer Petersilie und Eiern vermischt. Der Unterschied zu Bayern ist etwa, dass kein Senf reinkommt, dafür aber zu den Semmelbröseln dünne Scheiben oder größere Würfel von Semmeln (Brötchen). Als Beilage eignen sich gekochte Kartoffeln, Kartoffelpüree oder schlicht ein herzhaftes Brot. 3,4/5 Sterne

3. Platz: Reindling – der herzhafte österreichische Kuchen aus Kärnten

Der Reindling ist ein zugleich süßer wie herzhafter Kuchen aus dem südösterreichischen Kärnten. Er erinnert an den deutschen Hefezopf. Zutaten wie Rosinen, Zimt und Erdnüsse fließen je nach Region mit ein. Zudem kommen stets viel Zucker und Butter in den Teig, der heute der Einfachheit halber meist in einer Guglhupfform im Backofen zubereitet wird.

Reindling: Es ist ein herzhafter Kuchen aus dem österreichischen Kärnten. © IMAGO / CHROMORANGE

Die Österreicher tischen den Reindling zu feierlichen Anlässen auf, bei Taufen oder Hochzeiten sowie an Ostern. Der Kuchen ist auch im benachbarten Slowenien verbreitet, wo er Potica heißt. 3,3/5 Sterne

2. Platz: Wurstsalat – süddeutsche Spezialität fristet in Österreich Schattendasein

In Österreich gibt es freilich auch den Wurstsalat. Bei all den Spezialitäten wie Backhendl, Frittatensuppe (Pfannkuchensuppe) oder Steirische Schinkenfleckerl geht das Gericht aber etwas unter. Im Gegensatz etwa zu Baden-Württemberg und der Schweiz, wo der Wurstsalat sehr populär ist.

Der Wurstsalat: Eine Spezialität der süddeutschen, schweizer und österreichischen Küche. © IMAGO / CHROMORANGE

Dabei wird die österreichische Variante meist bunt aufgepeppt. So kommen je nach Geschmack dünne Zwiebeleringe, fein gewürfelte Gemüsegurken, Paprika oder gestückelte Radieschen mit rein. Wie bei der Schweizer Version darf Käse nicht fehlen, zum Emmentaler oder Gouda. 3/5 Sterne

1. Platz: Beuschel – die traditionelle Lungensuppe aus Wien

Das „unbeliebteste“ Gericht ist laut Ranking des Food-Blogs Taste Atlas jedoch Beuschel. Die Lungensuppe, so eine andere Bezeichnung, ist vielleicht wirklich nicht für jedermann gedacht. Die oberen Eingeweide eines geschlachteten Tieres (Kalb, Rind, Schwein oder Wild) werden in der traditionellen Wiener Küche als Ragout mit einer sauren Rahmsauce und Semmelknödeln serviert.

Rustikales Gericht aus Österreich: Beuschel, auch als Saures Lüngerl oder Lungensuppe bezeichnet. © IMAGO / agefotostock

Bei den Innereien handelt es sich meist um die Lunge und/oder das Herz des Tieres. Beuschel ist ein zeitaufwändiges Gericht, das meist nur traditionelle sowie renommierte österreichische Restaurants anbieten. 2,7/5 Sterne (pm)