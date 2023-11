Erdbeben trifft Griechenland und Insel Euböa: Häuser beschädigt, Schulen geschlossen

Von: Moritz Bletzinger

Am Freitagmorgen bebte die Erde etwa 90 Kilometer nördlich von Athen. Erdbeben erschüttern das griechische Festland und die Insel Euböa. Eine Region trifft es besonders schwer.

Athen – Erdbeben-Alarm in Griechenland: Mit einer Stärke von 5,2 hat ein Erdbeben am Freitagmorgen (3. November) die griechische Insel Euböa und das Festland in Mittelgriechenland getroffen. Gegen 8.30 Uhr (Ortszeit) ereignete sich der Erdstoß in etwa 15 Kilometern Tiefe, teilt das geodynamische Institut in Athen mit.

Erdbeben nördlich von Athen: Griechenland und Insel Euböa getroffen

Das Epizentrum des Bebens lag rund 90 Kilometer nördlich der Hauptstadt. Zu spüren war es fast auf dem ganzen Festland sowie auf zahlreichen Inseln in der Ägäis.

„Bislang liegen uns keine Informationen über Verletzte vor“, sagt ein Sprecher der Feuerwehr dem Nachrichtensender Skai. Zuletzt wurde im August ein Tourist bei einem Erdbeben auf Kreta verletzt.

Erdbeben beschädigt Häuser in Griechenland-Region: „Schulen vorsichtshalber geschlossen“

Schäden hat das neuerliche Erdbeben vor allem in der Region südlich der Insel-Hafenstadt der Mandoudi hinterlassen. In mehreren Dörfern wurden Häuser beschädigt, außerdem gab es kleinere Erdrutsche.

„Wir haben die Schulen sicherheitshalber geschlossen“, sagt der Chef der Region, Dyrfis Giorgos, gegenüber Skai. Die Region ist Erdbeben-erprobt. Rund um die zweitgrößte Insel Griechenlands, Euböa, gibt es viele tektonische Gräben. Immer wieder ereignen sich Erdbeben vergleichbarer Stärke in Griechenland. (moe mit dpa)

