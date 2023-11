Nach Mahlzeiten nicht satt? Diese Lebensmittel machen noch hungriger

Von: Patrick Mayer

Fertig-Müsli, Cornflakes und Cerealien enthalten oft viel Zucker, was den Hunger nicht selten steigert. © IMAGO / imagebroker

Es gibt Lebensmittel, die den Hunger nicht stillen, sondern fördern. Sie sind nicht gut für die Gesundheit und lassen sich manchmal recht simpel ersetzen.

München – Der sogenannte kleine Hunger ist eine echte Herausforderung. Gerade bei Zwischenmahlzeiten sind gesundheitsbewusste Verbraucher achtsam. Aber Vorsicht: Es gibt kleine Speisen, die nur auf den ersten Blick wie gesunde Sattmacher wirken. Stattdessen enthalten sie viel Zucker und Kalorien, oder sie regen den Hunger erst noch an.

Kaffee: Aus dem „Fettkiller“ wird schnell eine „Kalorienbombe“

Experten empfehlen zum Beispiel, beim Kaffee ganz genau darauf zu achten, wie man diesen trinkt. Die Faustregel lautet allgemein: Zum Abnehmen Kaffee nur schwarz trinken. Denn: In wissenschaftlichen Studien konnte belegt werden, dass Koffein die Fettverbrennung ankurbelt. Laut einer Untersuchung der britischen Fachzeitschrift Scientific Reports steigert Koffein zum Beispiel die Wärmeproduktion im Körper (Thermogenese) und somit den Energieverbrauch. Das heißt: Der Körper verbrennt mehr Kalorien.

Laut Fit for Fun ist Kaffee durch solche Eigenschaften ein echter „Fettkiller“. Aber: Kommen Zucker, Milch oder Kaffeesahne dazu, ist diese Wirkung hinfällig. Von Kakaopulver oder Sirup als Topping für Cappuccinos oder Milchkaffee raten die Experten des Fitnessmagazins gänzlich ab. Sonst werde aus einer Kaffeespezialität schnell eine „Kalorienbombe“.

Fruchtsäfte: Orangen, Äpfel und Trauben sind flüssig nicht immer gesund

Wer an Orangen, Maracuja, Äpfel, Birnen und Trauben denkt, der oder dem kommen wahrscheinlich sofort die enthaltenen Vitamine in den Sinn. Doch: In flüssiger Form sind Obst und andere Früchte nicht zwangsläufig gesund. Denn: Säfte haben nicht nur einen hohen Vitamingehalt, der hohe Anteil an Fruchtzucker bedeutet gleichzeitig sehr viele Kalorien.

Damit nicht genug: Forscher am „Joslin Diabetes Center“ der Harvard Medical School haben herausgefunden, dass ein hoher Fruktose-Gehalt die Fähigkeit der Leber hemmt, Fett über den Stoffwechsel abzubauen. Eine Alternative sind Smoothies – aber nur ungesüßt. Sonst werden auch diese schnell zur „Zuckerbombe“. Diese hätten zwar auch viele Kalorien. Aber: Durch ihr Fruchtfleisch und gesunde Fette machen sie länger satt. Passende Zutaten sind Avocado, Nüsse, Kokosöl oder Kürbis.

Müsli und Müsliriegel: Bei diesen Zwischenmahlzeiten lauern Zucker und viele Kalorien

Ernährungsberater empfehlen: Müsli aus verschiedenen Zutaten wie Nüssen und Früchten selber zusammenstellen. © IMAGO / imagebroker

Sowohl Müsli-Fertigprodukte wie Cornflakes als auch Müsliriegel enthalten sehr viel Zucker. Öko-Test fand in manchen Müsli-Marken sogar Schadstoffe. Laut des Online-Portals Eat Smarter sind viele Produkte der Zwischenmahlzeit Kalorienfallen und liefern nicht viele Nährstoffe. Für das „Zusammenkleben“ der Riegel verwenden demnach viele Hersteller Zuckersirup.

Ein hoher Blutzuckerspiegel gilt generell als ungesund. Forscher der Universität zu Lübeck haben zum Beispiel eine Studie in der Fachzeitschrift Nature Metabolism veröffentlicht. Sie erklären, dass das Gehirn dadurch falsche Sättigungsinformationen an den Körper sendet. Vereinfacht: Man denkt, man sei nicht satt, dabei hat man viele Kohlenhydrate aufgenommen. Wodurch man letztlich zunimmt. Die Riegel und das Müsli sollten deshalb besser selbst zubereitet werden.

Experten raten zum Beispiel zu Vollkorngetreide. Vollkornprodukte können helfen, Bauchfett loszuwerden. Laut einer Studie des „Human Nutrition Research Center on Aging“ an der Tufts University in Boston schwächt der Konsum von Vollkorngetreide erhöhte Blutzuckerwerte auf Dauer ab. Und das beugt demnach Herz-Kreislauf- und Stoffwechselkrankheiten vor.

Glutamat und andere Geschmacksverstärker: Gesund ist daran gar nichts

Der Geschmacksverstärker Glutamat findet sich in vielen Fertiggerichten wie der Instant-Nudelsuppe. Aber auch in Salatsoßen ist Glutamat zu finden. Auf Verpackungen ist Glutamat mit den E-Nummern E 620 bis E 625 gekennzeichnet. Viele Ärzte empfehlen heutzutage: Wer sich gesund ernähren will, verzichtet auf Fertiggerichte.

Denn: Laut Ernährungsexperten, etwa aus der pfälzischen „Schlossparkklinik Dirmstein“, unterbindet der Geschmacksverstärker die Bildung des Sättigungshormons Leptin. So stelle sich schon bald wieder ein Hungergefühl ein. Glutamat steigere den Appetit und unterdrücke die Sättigung., erklären die Experten weiter. (pm)

