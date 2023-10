„Sie hat einen völlig klaren Kopf“: Älteste Frau der Welt lässt sich wissenschaftlich untersuchen

Von: Nadja Austel, Kilian Bäuml

Mit 116 Jahren ist Maria Branyas der älteste Mensch der Welt. Nun wird sie wissenschaftlich untersucht, um die Geheimnisse ihrer Langlebigkeit zu entschlüsseln.

Barcelona – „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Schatz!“, lautet der Beitrag der ältesten lebenden Frau am 25. Oktober auf der Social-Media-Plattform X (früher bekannt als Twitter). Sie gratuliert zu einem 90. Geburtstag – dem ihrer Tochter, von der sie einige Bilder teilt. „Diese Schönheit ist meine Tochter Teresa, als Kind“, erklärt die Frau und merkt an, wie schnell doch die Zeit vergeht.

Seit Anfang 2023 ist Maria Branyas mit ihren 116 Jahren offiziell der älteste Mensch der Welt. Geboren wurde sie 1907 in San Francisco in den USA, kehrte jedoch noch als Kind nach Spanien, dem Heimatland ihrer Familie, wo sie bis heute lebt. In den sozialen Medien ist sie als „katalanische Super-Oma“ bekannt und gibt ihren Followern Ratschläge für ein langes Leben. Oft werde sie nach ihrer Ernährung gefragt, teilt sie dort mit. „Ich habe immer wenig, aber alles gegessen, und ich habe mich nie an eine Diät gehalten“, antwortet sie. Glück und gute Gene sind laut Branyas das Geheimrezept. Trotzdem hat die älteste Frau der Welt eingewilligt, sich wissenschaftlich Untersuchen zu lassen.

Die älteste Frau der Welt ist 116 Jahre alt und noch immer gesund: „Sie hat einen völlig klaren Kopf“

Anzeichen von Alzheimer und Demenz zeigt die Frau nicht. „Sie hat einen völlig klaren Kopf“, erklärte der Wissenschaftler Manel Esteller gegenüber dem Sender ABC. „Sie erinnert sich mit beeindruckender Klarheit an Episoden, als sie erst vier Jahre alt war, und sie hat keine Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie sie bei älteren Menschen üblich sind.“ Die Forscher erhoffen sich durch die Untersuchungen an der Frau ein tieferes Verständnis für altersbedingte Krankheiten wie neurodegenerative oder kardiovaskuläre Beschwerden zu gewinnen. Denn trotz ihres hohen Alters hat Maria Branyas – abgesehen von Hör- und Mobilitätseinschränkungen – keine gesundheitlichen Komplikationen.

Die Katalanin Maria Branyas ist auf Twitter (X) als „Super-Oma“ bekannt und gibt Tipps für ein langes Leben. © Maria Branyas/Super Àvia Catalana/Twitter/X

Auch das Gedächtnis der 116 Jahre alten Frau funktioniert noch immer gut. Esteller untersucht die menschliche Genetik und deren Auswirkungen auf die Gesundheit. Er ist daran interessiert, wie die genetische Veranlagung der „Super-Oma“ ihren Alterungsprozess beeinflussen könnte. Und auch ihre Widerstandsfähigkeit ist beeindruckend: Sie überlebte ein Erdbeben in den USA, einen Großbrand, beide Weltkriege, den Spanischen Bürgerkrieg, die Pandemie der Spanischen Grippe und nun auch die des Corona-Virus.

Wissenschaftler zur ältesten Frau der Welt – chronologisches Alter ist nicht biologisches Alter

„Wir kennen Marias chronologisches Alter, 116 Jahre, aber wir müssen ihr biologisches Alter bestimmen“, so Esteller gegenüber ABC. Zu diesem Zweck untersucht der Wissenschaftler Proben von Maria Branyas Körperflüssigkeiten, um ihre Gene zu untersuchen und ihr biologisches Alter zu bestimmen. Es sei offensichtlich, dass es bei Maria Branyas Langlebigkeit eine genetische Komponente gebe, so Esteller. Man hoffe, die Untersuchungsergebnisse können zur Entwicklung von Medikamenten gegen Alterskrankheiten beitragen.

Banyas selbst erklärt, der Schlüssel zu einem langen Leben seien: „Ordnung, Ruhe, gute Beziehungen zur Familie und zu Freunden, Kontakt mit der Natur, emotionale Stabilität, keine Sorgen, kein Bedauern, viel Positivität und das Fernhalten von toxischen Menschen“. Ihrer Tochter sagt die älteste Frau der Welt noch zum Geburtstagsgruß: „Denk daran, dass Jahre keine Rolle spielen, denn das beste Alter im Leben ist, wenn man am Leben ist“.

