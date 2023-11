„Besorgniserregender“ Bericht: Zahl der Schlaganfall-Toten wird steigen

Von: Robin Dittrich

Schlaganfälle zählen zu den häufigsten Todesursachen der Welt. In den nächsten 30 Jahren soll die Sterblichkeit noch einmal deutlich ansteigen.

Frankfurt – „Schlaganfälle sind die weltweit zweithäufigste Todesursache“, schreibt das medizinische Fachmagazin The Lancet Neorology. Zukünftig sollen auch immer mehr jüngere Menschen unter 55 Jahren davon betroffen sein – das zeigt ein Bericht.

Schlaganfälle sind weltweit die zweithäufigste Todesursache

Als Schlaganfall wird ein plötzlich auftretender Ausfall von Gehirnfunktionen bezeichnet, wie das Robert Koch-Institut erläutert. Zusammen mit den Herz- und Krebserkrankungen zählt der Schlaganfall auch in Deutschland zu den häufigsten Todesursachen. Zudem ist der Schlaganfall die häufigste Ursache für bleibende Behinderungen im Erwachsenenalter. Wie es im Bericht von The Lancet Neurology heißt, betrifft das immer mehr jüngere Menschen.

„Besorgniserregend ist, dass die Schlaganfallhäufigkeit bei jungen Menschen und Menschen mittleren Alters unter 55 Jahren weltweit zunimmt“, heißt es in dem Bericht. Das eigentlich gesetzte Entwicklungsziel, dass die Belastung durch nichtübertragbare Krankheiten bis 2030 um ein Drittel reduziert werden soll, kann so wohl nicht erreicht werden. Die Forscher prognostizieren sogar, dass die Belastung durch Schlaganfälle von 2020 bis 2050 deutlich ansteigen wird. Bei einer Studie zu Schlaganfällen war eine niedrige Dosis Aspirin äußerst riskant.

Die häufigsten Symptome eines Schlaganfalls: Sehstörungen Sprach- und Sprachverständnisstörungen Lähmungen und Taubheitsgefühle Schwindel mit Gangunsicherheit sehr starke Kopfschmerzen Quelle: Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe

Bericht zeigt: Schlaganfall-Sterblichkeit wird in den kommenden 30 Jahren zunehmen

„Wir gehen davon aus, dass die Schlaganfallmortalität um 50 Prozent steigen wird – von 6,6 Millionen im Jahr 2020 auf 9,7 Millionen im Jahr 2050“, geben die Forscher an. In den kommenden 30 Jahren sollen also deutlich mehr Menschen durch Schlaganfälle ums Leben kommen, als noch heute. Betroffen sollen insbesondere Länder mit niedrigen und mittleren Einkommen sein. Bereits in den vergangenen 30 Jahren verdoppelte sich die absolute Zahl der von einem Schlaganfall betroffenen Menschen, die daraufhin starben oder eine Behinderung davontrugen.

Einer der Hauptgründe für diese Vermutung ist, dass die Wahrscheinlichkeit für Schlaganfälle mit dem Alter steigt. „Die Kombination aus wachsender Bevölkerung und alternder Bevölkerung führt vor allem zu dem Anstieg der weltweiten Todesfälle und Behinderungen.“ Auch in Deutschland wird die Bevölkerung laut Statistischem Bundesamt immer älter, hier ist ebenfalls mit einem Anstieg der Sterblichkeitsrate zu rechnen. Verfasst wurde der Bericht von Valery L. Feigin vom Nationalen Institut für Schlaganfälle und angewandte Neurowissenschaften sowie Mayowa O. Owolabi vom Zentrum für Genomik und Präzisionsmedizin in Nigeria. (rd)