Veränderungen auf den Nägeln: Ein Frühwarnsystem für Krebs?

Von: Nico Reiter

Verfärbungen und Verformungen an den Fingernägeln können mehr als nur kosmetische Makel sein. Sie könnten auf ernsthafte Krankheiten hinweisen, darunter auch Krebs.

München – Flecken oder Rillen auf den Fingernägeln verraten viel über den Gesundheitszustand. Oft drücken sie einen Mangel an Vitaminen oder Spurenelementen aus. Dieser ist in der Regel leicht zu beheben. Aber auch schwerwiegendere Krankheiten könnten bereits an den Nägeln sichtbar sein. Einige Krebsarten verursachen Veränderungen im Erscheinungsbild der Nägel. Daher kann eine Früherkennung in diesem Fall lebensrettend sein.

Krankheitssymptome an den Fingernägeln erkennen

Insbesondere plötzlich auftretende Veränderungen am Nagel sollten ernst genommen werden. Das sind die häufigsten Nagel-Erkrankungen:

Veränderung der Form

Veränderung der Farbe

Veränderung der Oberfläche

Veränderung des Nagelmondes

Uhrglasnägel als Anzeichen für Lungenerkrankungen

Uhrglasnägel sind Fingernägel, die rund und nach außen gewölbt sind. Diese Form lässt sich auf einen chronischen Sauerstoffmangel im Gewebe zurückführen. Dadurch wird die Durchblutung der Finger beeinträchtigt und das normale Wachstum des Nagels verhindert. Der Effekt kann sowohl bei Fingernägeln als auch bei Zehennägeln auftreten. Die Form des Nagels kann jedoch auch nur genetisch bedingt sein.

Uhrglasnägel sind ein Zeichen für Sauerstoffmangel. © Pond5 Images/IMAGO

Uhrglasnägel treten am häufigsten in Zusammenhang mit Lungenerkrankungen wie Lungenkrebs auf, wie das Ärzteblatt informiert. Dieser gehört zu den häufigsten Krebs-Erkrankungen in Deutschland. Aber auch andere Krankheiten wie Lungenfibrose, Lungenemphysem und Tuberkulose oder in seltenen Fällen Herzerkrankungen können zu Sauerstoffmangel führen. Eine plötzliche Veränderung sollte in jedem Fall medizinisch abgeklärt werden.

Verfärbungen als Anzeichen für Hautkrebs

Auf dem Nagel können auch verschiedene Verfärbungen auftreten. Weiße Flecken und Längsrillen sind in der Regel harmlos. Dunkelbraune oder schwarze Verfärbungen können jedoch laut MSD Manual im schlimmsten Fall auf Hautkrebs hinweisen. Sie können sowohl knotig, erhöht oder flach sein. Insbesondere ein dünner, schwarzer Streifen, der sich über den Nagel erstreckt, könnte auf einen Tumor hinweisen und sollte medizinisch untersucht werden.

Eine dunkle, streifenförmige Verfärbung kann auf Hautkrebs hinweisen © Rytis Bernotas/Imago

Wenn die Nägel stellenweise blau-rot verfärbt sind, kann dies auf eine Verletzung wie einen Bluterguss unter dem Nagelbett hinweisen. Wenn eine dunkle Verfärbung schon lange besteht, handelt es sich womöglich um ein Muttermal.

Nicht alle Nagelveränderungen weisen auf eine Krankheit hin

Nicht alle Veränderungen an und auf den Nägeln sind ein Anzeichen für eine Krankheit. Meinmed.at beschreibt, welche Symptome harmlos und welche bedenklich sind. Selbst wenn sie nicht mit Krankheiten in Verbindung stehen, können die Nägel Hinweise darauf geben, was dem Körper fehlt. Nicht nur das Aussehen der Nägel, sondern auch das des Nasensekrets, kann einen Hinweis auf die Gesundheit geben. Im Zweifelsfall sollte besonders bei plötzlich auftretenden und lang anhaltenden Veränderungen im Nagelbild ärztlicher Rat eingeholt werden.

Symptom Mögliche Ursachen Weiße Flecken Schaden an der Nagelwurzel Längsrillen Flüssigkeitsmangel, Alter Querrillen vergangene Verletzungen Löffelnägel Herz-, Lungen- oder Lebererkrankung Uhrglasnägel Nährstoffmangel, Infektionen Verfärbungen Rauchen, Nagelpilz, Blutarmut, Herz- und Lungenerkrankungen Dunkle Flecken Bluterguss, Melanom, Schuppenflechte

