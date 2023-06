Gewitter- und Tornado-Gefahr: Unwetter-Warnung betrifft viele Regionen in Deutschland

Von: Robin Dittrich

Nach wochenlang anhaltender Hitze könnte jetzt die Abkühlung kommen – zumindest vorübergehend. Es drohen Gewitter und sogar Tornados.

Kassel – Über mehrere Wochen gab es in ganz Deutschland vor allem eines: Sonne. Die versteckt sich in dieser Woche jedoch häufig hinter Wolken. Zudem drohen einige Gewitter und sogar Tornados.

Schwere Gewitter und sogar Tornados drohen in weiten Teilen Deutschlands

Vom Sonnenbaden wird in dieser Woche zumindest an einzelnen Tagen und einigen Regionen Deutschlands abgeraten. Vor allem in mittleren Landesteilen kommt es am Dienstagvormittag (20. Juni) zu schauerartigem und teilweise gewittrigem Regen, der bis zum frühen Nachmittag über Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen in Richtung Osten zieht. Dort kommt er dann in Brandenburg, dem Berliner Raum und Mecklenburg-Vorpommern an.

In weiten Teilen Deutschlands könnte es in dieser Woche zu Unwettern mit Gewittern und sogar Tornados kommen. © Patrick Pleul/dpa (Symbolbild)

Im Mittelgebirge kann es in den frühen Abendstunden zu vereinzelten Gewittern kommen, die mit Starkregen oder sogar Hagel einhergehen. Aus Westen rücken teils heftige Gewitter nach Deutschland. Diese sollen am späten Nachmittag oder frühen Abend aus den Beneluxstaaten nach Deutschland kommen und ein höheres Unwetterpotenzial bieten. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) schreibt, sind auch schwere Sturmböen nicht ausgeschlossen.

Wetter in Deutschland: Gewitter und Tornados möglich

Vor allem in Baden-Württemberg kommt es dann in den frühen Abendstunden zu teils schweren Gewittern mit Unwettergefahr. Diese ziehen aus Frankreich nach Deutschland. Aus der Schweiz treffen die schweren Unwetter zu später Stunde dann auch in Bayern ein. Der DWD schreibt von Starkregen mit mehr als 30 Litern Regen pro Quadratmeter sowie schweren Sturm- und Orkanböen. Am Mittwoch soll sich die Lage kurzzeitig entspannen, bevor am Abend neue Gewitter und Unwetter anrollen.

Wetter-Prognose für Deutschland:

Dienstag, 20. Juni: Schwergewitter-Lage, 25 bis 33 Grad

Schwergewitter-Lage, 25 bis 33 Grad Mittwoch, 21. Juni: Etwas kühler, 23 bis 30 Grad

Etwas kühler, 23 bis 30 Grad Donnerstag, 22. Juni: Erneute Unwetter-Lage mit viel Regen, 24 bis 27 Grad

Erneute Unwetter-Lage mit viel Regen, 24 bis 27 Grad Freitag, 23. Juni: Freundlicher, weniger Schauer und Gewitter, 25 bis 27 Grad

Freundlicher, weniger Schauer und Gewitter, 25 bis 27 Grad Samstag, 24. Juni: Erneut sommerliche Temperaturen, 25 bis 33 Grad

Erneut sommerliche Temperaturen, 25 bis 33 Grad Sonntag, 25. Juni: Reichlich Sonne in ganz Deutschland, 24 bis 34 Grad

Begleitet werden die Unwetter von einer schwülen Hitze – in vielen Teilen Deutschlands steigen die Temperaturen auf über 30 Grad. Wie Wetter.net berichtet, ist die Tornado-Gefahr zusätzlich erhöht. Von Tornados wird ab einer Windgeschwindigkeit von knapp 105 Kilometern pro Stunde gesprochen. Am Mittwoch entspannt sich die Lage etwas, bevor es Donnerstag erneut zu schweren Gewittern und Unwetter kommt. In Richtung Ende der Woche kühlt das Wetter etwas ab, spätestens am Sonntag sind die sommerlichen Temperaturen allerdings zurück.