Prozess startet: Musiker Gil Ofarim bleibt bei seiner Version – „War einfach nur geschockt“

Von: Patrick Mayer

Vor dem Landgericht Leipzig startet der Prozess gegen Gil Ofarim wegen mutmaßlicher Verleumdung. Der Musiker erzählt von angeblichen Anfeindungen.

Leipzig – An diesem Dienstag (7. November) startet der Prozess gegen den Musiker Gil Ofarim vor dem Leipziger Landgericht. Der 41-jährige Münchner muss sich wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung verantworten.

Gil Ofarim: Münchner Musiker bekräftigt Antisemitismus-Vorwürfe

Ofarim hatte Anfang Oktober 2021 in einem selbst verbreiteten Video in den Sozialen Medien Antisemitismus-Vorwürfe gegen den Mitarbeiter eines Leipziger Hotels erhoben. Der Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe. Laut Gutachten einer Rechtsanwaltskanzlei sei an Ofarims Vorwürfen ferner nichts dran.

Diese hat Ofarim kurz vor Prozessbeginn dagegen erneut bekräftigt. Er bleibt bei seiner Version, dass er in dem Hotel angeblich antisemitisch beleidigt wurde, weil er eine Halskette mit einem Davidstern trug. Zuerst sei er in einer Schlange vor der Rezeption nicht berücksichtigt worden. Dann habe der Mitarbeiter ihn angeblich aufgefordert, er müsse die Kette mit dem Davidstern ablegen. Erst dann könne er einchecken, behauptete er.

Bekannter Rockmusiker aus München: Gil Ofarim. © IMAGO / Panthermedia

Gil Ofarim: Münchner Sänger steht in Leipzig vor Gericht

Ofarim ist Jude und der Sohn des bekannten israelischen Sängers Abi Ofarim (1937 bis 2018). Die Staatsanwaltschaft Leipzig hatte ihn Anfang April 2022 wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung angeklagt. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft hat sich der Vorfall nicht wie geschildert zugetragen. Die Staatsanwaltschaft hatte sich wegen der besonderen Bedeutung und öffentlichen Wirkung des Falls dafür entschieden, Anklage beim Landgericht zu erheben.

Ofarim ist Leadsänger der Bands „Zoo Army“ und „Acht“, arbeitet daneben als Schauspieler, Musical-Darsteller, Synchronsprecher und Radiomoderator. Er nahm 2012 an der Sendung „The Voice of Germany“ teil, was ihn einem breiteren Publikum in Deutschland bekannt machte.

Gil Ofarim: Münchner mit jüdischer Religion berichtet von antisemitischen Anfeindungen

„Ich weiß, was mir passiert ist. Es ging mir nicht um den Mitarbeiter, sondern um Antisemitismus. Ich bin froh, dass jetzt viel herauskommen wird, was bisher nicht gesagt oder geschrieben worden ist“, sagte er nun der Welt am Sonntag zu dem angeblichen Vorfall in Leipzig. „Ich habe nicht im Ansatz damit gerechnet, was dieses Video auslösen würde. Ich glaube, man sieht es mir im Video an, dass ich einfach nur geschockt war“, meinte er weiter: „Ich habe viel Erfahrung mit antisemitischen Sprüchen machen müssen, aber doch nicht in so einem Hotel.“ (pm)