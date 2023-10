Gondel-Unfall in Österreich: Bergrettung muss Passagiere abseilen

Von: Anna-Lena Kiegerl

Bei einem Gondel-Unfall in Österreich mussten insgesamt 27 Personen aus luftiger Höhe evakuiert werden. Der Betrieb der Teil-Anlage ist eingestellt.

Obertraun – Egal ob im Sommer zum Wandern, oder im Winter zum Ski fahren, Seilbahnen werden von Liebhabern des Bergsports zahlreich genutzt. Doch immer wieder bleiben solche Bergbahnen in luftiger Höhe stecken und die Insassen müssen gerettet werden. Zudem löste sich erst kürzlich ein Sessel von einer Seilbahn, wodurch ein bayerischer Urlauber in die Tiefe stürzte. Am Sonntagnachmittag (29. Oktober) blieb die Dachstein Krippenstein Seilbahn im oberösterreichischen Obertraun im dritten Abschnitt stehen. Insgesamt 27 Personen mussten evakuiert werden. Auch ein Tag später stand die Seilbahn noch still.

Österreich: Zwei Gondeln bleiben stecken, Passagiere müssen evakuiert werden

Die Bergrettung Obertraun informiert auf seiner Website über den gestrigen Einsatz. Demnach waren zwei Gondeln mit insgesamt 27 Fahrgästen stecken geblieben. Daraufhin wurde eine Evakuierung, samt Abseilen der Personen, nötig. Neben den 14 Einsatzkräften, die mit Quads und Seilbahn zur Unfallstelle kamen, war die Alpin-Polizei aus Linz, so wie ein Wagenführer und Seilbahnbedienstete anwesend.

Insgesamt 27 Menschen mussten aus der Krippenstein-Seilbahn evakuiert werden. (Symbolbild) © Imago/Reinhold Ratzer

Die Einsatzkräfte seilten die betroffenen Personen ganze 35 Meter in die Tiefe ab. Eine Stunde und 36 Minuten, nachdem der Alarm eingegangen war, waren alle Passagiere abgeseilt worden. Diese wurden anschließend unverletzt zurück zur Bergstation gebracht, von wo sie mit Abschnitt eins und zwei der Krippenstein Seilbahn nach unten gebracht werden konnten.

Gondel-Panne in Österreich: Auslöser soll ein technischer Defekt sein

Als Auslöser für die Panne gibt die Bergrettung einen technischen Defekt, welcher die Notbremser der Teilstrecke auslöste, an. So erklärt auch Rupert Schiefer, Geschäftsführer der Bergbahn, gegenüber dem ORF Oberösterreich, dass von einer automatischen Abschaltung des Systems ausgegangen werde, ein „rein technischer Steuerungsfehler“, also.

Am Sonntag blieb die dritte Teilstrecke der Bergbahn außer Betrieb. Die ersten beiden Teilstrecken fuhren hingegen normal. Wanderer, die sich noch im dritten Abschnitt befanden, konnten den Shuttleservice zur Bergstation nutzen, so berichtet es oe24.at. Wie ooe.orf.at erklärt, blieb die letzte Teilstrecke auch am heutigen Tag außer Betrieb, um mögliche Ursachen der Panne auszumachen.

Egal ob im Winter oder im Sommer, die Bergrettung ist immer wieder gefragt. So stürzen Wanderer in den Bergen immer wieder ab, oder geraten anderweitig in Not, wie eine Familie, die den Abstieg nicht mehr antreten konnte.