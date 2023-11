Rekord-Explosion im Weltall schüttelte die Erdatmosphäre durch

Von: Tanja Banner

Der Gammastrahlen-Ausbruch, der im Oktober 2022 die Erde traf, war gigantisch. Und er ist nicht ohne Folgen geblieben.

L‘Aquila – Im vergangenen Jahr hat ein ungewöhnlich heller und lange anhaltender Puls hochenergetischer Strahlung die Erde getroffen. Seitdem erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Gammastrahlen-Ausbruch und sind bereits zu spannenden Erkenntnissen gekommen. Nun zieht ein italienisch-chinesisches Forschungsteam nach und zeigt: Die Explosion im Weltall hat die Erdatmosphäre regelrecht durchgeschüttelt.

Bei GRB 221009A habe es sich wahrscheinlich um den hellsten Ausbruch im Röntgen- und Gammastrahlenbereich gehandelt, der seit Beginn der menschlichen Zivilisation stattgefunden habe, mutmaßte der Forscher Eric Burns bereits vor einiger Zeit.

„Es war wahrscheinlich der hellste Gammastrahlen-Ausbruch, den wir je beobachtet haben“, schließt sich nun auch der Forscher Mirko Piersanti (Universität von L‘Aquila in Italien) an. Er ist der Leiter einer Studie zu GRB 221009A, die das Forschungsteam im Fachjournal Nature Communications veröffentlicht hat.

Gewaltiger Gammastrahlen-Ausbruch brachte große Energiemengen mit

Der Gammastrahlen-Ausbruch am 9. Oktober 2022 war so gewaltig, dass Blitz-Detektoren in Indien davon aktiviert wurden. Instrumente in Deutschland zeigten außerdem an, dass die Ionosphäre der Erde für mehrere Stunden gestört war. Die großen Energiemengen, die involviert sein mussten, brachten das Forschungsteam um Piersanti auf eine Idee: Es wollte nach Auswirkungen des Gammastrahlen-Ausbruchs auf die obere Ionosphäre der Erde suchen.

Astronominnen und Astronomen vermuten, dass GRB 221009A die Geburt eines neuen schwarzen Lochs darstellt, das sich im Herzen eines kollabierenden Sterns gebildet hat. Wie hier dargestellt, treibt das Schwarze Loch mächtige Teilchenstrahlen an, die sich nahe der Lichtgeschwindigkeit bewegen. Die Strahlen durchdringen den Stern und emittieren Röntgen- und Gammastrahlung, während sie ins All strömen. (künstlerische Darstellung) © NASA/Swift/Cruz deWilde

Ionosphäre wird die obere Schicht der Erdatmosphäre genannt, die elektrisch geladene Gase enthält. Sie erstreckt sich in einer Höhe von etwa 50 Kilometern bis 950 Kilometern. Die Ionosphäre ist so dünn, dass Raumsonden dort ihre Bahnen um die Erde ziehen können. Eine dieser Raumsonde nutzte das Forschungsteam für seine Arbeit. Der „China Seismo-Electromagnetic Satellite“ (CSES) ist eine chinesisch-italienische Raumfahrtmission, die die Oberseite der Ionosphäre auf Veränderungen in ihrem elektromagnetischen Verhalten untersucht.

Große Explosion im Weltall wirkte sich auf die Erdatmosphäre aus

Und tatsächlich konnte das Forschungsteam in den CSES-Daten eine Veränderung am 9. Oktober 2022 ausmachen: Das elektrische Feld der oberen Ionosphäre hatte sich für mehrere Stunden stark verändert. „Es ist erstaunlich. Wir können Dinge sehen, die in den Tiefen des Weltraums passieren, aber auch die Erde beeinflussen“, freut sich Erik Kuulkers, Esa-Projektwissenschaftler. Der Gammastrahlen-Ausbruch hat in einer Galaxie fast zwei Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt stattgefunden – und hatte trotzdem noch genug Energie, um die Erdatmosphäre der Erde zu beeinflussen.

Tatsächlich war die Auswirkung auf die obere Ionosphäre gewaltig: Der Gammastrahlen-Ausbruch dauerte etwa sieben Minuten – die Auswirkung auf die Ionosphäre konnte das Forschungsteam etwa zehn Stunden lang in den Satellitendaten sehen. Das Forschungsteam will die Daten nun nutzen, um zu verstehen, wie sich Explosionen im Weltall auf die Erdatmosphäre auswirken.

Was passiert bei einem Gammastrahlen-Ausbruch in unserer Galaxie?

Außerdem soll genauer erforscht werden, was passiert, wenn es eine große Explosion – beispielsweise eine Supernova – in Erdnähe gibt. „Es hat eine große Debatte über die möglichen Folgen eines Gammastrahlen-Ausbruchs in unserer eigenen Galaxie gegeben“, erklärt Piersanti.

Im schlimmsten Fall könnte eine solche Explosion nicht nur die Ionosphäre treffen, sondern auch die Ozonschicht beschädigen, befürchtet die Forschung. Dann könnte gefährliche ultraviolette Strahlung der Sonne die Erdoberfläche erreichen – ein Effekt, der möglicherweise der Auslöser von Massenaussterben in der Vergangenheit war, wie in der Wissenschaft immer wieder spekuliert wird. (tab)