Orkan-Serie rollt auf Europa zu – DWD veröffentlicht Sturm-Warnungen für Deutschland

Von: Vivian Werg, Martina Lippl

Eine gefährliche Orkan-Serie „Emir“ nimmt Kurs auf den Westen Europas. In Frankreich wurde in der Nacht ein Mensch verletzt, der Zugverkehr wurde weitgehend eingestellt.

Update vom 2. November, 6.55 Uhr: Heftige Sturmböen, hohe Sturmwellen und Überschwemmungsgefahr: Medienberichten zufolge, kam es an mehreren Orten Frankreichs in der Nacht zu Stromausfällen und umgestürzten Bäumen. Es kam zu etlichen Feuerwehreinsätzen. Nach den schweren Stürmen in der Nacht über Frankreich und Südengland ist nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) auch am Donnerstag (2. November) mit Starkwind und Überflutungen zu rechnen. Der britische Wetterdienst Met Office warnte vor Lebensgefahr durch herumfliegende Trümmerteile und umstürzende Bäume. In Frankreich wurde der Zugverkehr in den Regionen Bretagne, Normandie, Pays de Loire, Hauts de France und Centre Val de Loire für Donnerstag weitgehend eingestellt.

Deutschland soll von dem Sturm auch etwas zu spüren bekommen, allerdings nur abgeschwächt. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Sturmböen von bis zu 85 Kilometer pro Stunde vor allem in höheren Lagen und an der Nordseeküste, auf dem Brocken im Harz bis zu 100 Kilometer pro Stunde. Am Vormittag wird der Wind laut der DWD-Prognose zunehmen. An der Nordseeküste und im Westen Deutschlands gelten amtliche Sturmwarnungen.

Nach heftigen Stürmen in der Nacht drohen auch am Donnerstag in Frankreichs Nordwesten und der englischen Südküste Starkwind und Überflutungen. © David Haigh/ dpa

Extreme Orkanböen: Orkantief Emir (international „Ciarán“) trifft auf England und Frankreich

Erstmeldung von Mittwoch, 1. November: Kassel – Die brisante Wetterlage zeichnet sich schon seit Tagen ab. Jetzt bereiten sich Teile Europas auf Orkan Ciarán – so der internationale Name des Tiefs, hierzulande Emir genannt – vor. Wetterexperten erwarten Windgeschwindigkeiten bis 200 km/h und 10-Meter-Wellen.

Der heftige Sturm trifft besonders den Westen Europas – mit Schwerpunkt über dem Westen Frankreichs, besonders die Bretagne und dem Ärmelkanal. In Deutschland sind ab Donnerstag (2. November) abgeschwächte Ausläufer besonders im Nordsee-Raum zu erwarten. Mehrere Fährverbindungen im Ärmelkanal wurden bereits gestrichen. Die Fährgesellschaft Condor sagte ihre Passagier- und Frachtverbindungen zwischen den Kanalinseln und Großbritannien für Mittwoch und Donnerstag ab. Das Fähr-Unternehmen DFDS cancelte außerdem Fahrten zwischen dem französischen Dieppe und dem englischen Newhaven.

Orkan Emir (international Ciarán) steuert auf die Westküste Europas zu, wie eine Animation von ECMWF zeigt. © Screenshot X/ @WMO

Rekord-Sturm rollt auf Europa zu: Britischer Wetterdienst warnt vor herumfliegenden Trümmerteilen

Der britische Wetterdienst Met Office warnt vor herumfliegenden Trümmerteilen, Schäden an Gebäuden und Überflutungen. Auch Zugverbindungen könnten unterbrochen sein, sowie Straßen gesperrt. Besonders die Küstengebiete im Südwesten und Südosten Englands sind demnach betroffen. Auf den Kanalinseln werden Windböen von bis 152 km/h erwartet. Am späten Mittwochnachmittag gab es 29 Hochwasserwarnungen für England, Schottland und Wales. In Teilen Nordirlands kam es laut dem Mirror bereits zu Überschwemmungen.

Voraussichtlich trifft Orkan Ciarán Mittwochabend (1. November) mit seiner vollen Wucht Großbritannien. Die schwersten Böen erwartet der britische Wetterdienst am Donnerstag zwischen 3 und 11 Uhr. Eine Regenwarnung wurde unter anderem für Ostengland, London, den Südosten, den Südwesten und Wales ab 18 Uhr am Mittwoch herausgegeben.

Frankreich rüstet sich für Rekord-Sturm mit Böen bis 170 km/h – Alarmstufe Rot im Norden

Sturmtief Ciaràn soll auch Frankreich am Mittwochabend (1. November) gegen 20 Uhr treffen. Vor extremem Wind, starkem Wellengang und Regen warnt der französische Wetterdienst Météo-France. Auf der Plattform X teilt Météo-France eine neue Karte mit seiner Vorhersage.

Windspitzen von 150 bis 170 km/h könnten an der Küste in der Bretagne bei Finistère, Côtes-d‘Armor und Manche erreicht werden. Auf dem offenen Meer sind Böen bis 200 km/h laut Wetterexperten von wetter.de nicht auszuschließen.

Orkan Ciarán: Die Vorhersagekarte für das Sturmtief von Méteo-France am 1. November. © Screenshot X/ Meteo-France

Trifft ein Jahrhundertsturm Frankreich?

An der französischen Atlantikküste haben mehrere Gemeinden in der Gironde beschlossen, ihre Strände zu schließen, berichtet franceblue.fr.

Ob Sturmtief Emir (international Ciarán) bisherige Rekorde bricht, bleibt abzuwarten. Laut dem französischen TV Sender BFMTV sei Ciarán nicht mit Sturm Lothar im Dezember 1999 vergleichbar. Lothar durchquerte damals ganz Frankreich mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 km/h. Nach den Prognosen dürfte Ciarán zu den 40 größten Stürmen seit 1980 zählen. Und am Samstag soll schon das nächste Orkantief auf die Atlantikküste Frankreichs treffen. (ml)