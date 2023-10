5 Gründe, warum Salzburg einfach viel besser ist als Innsbruck

Von: Julian Mayr

Ein Zweikampf zwischen Speckknödeln und Mozartkugeln verspricht spannend zu werden. Doch die Schmankerl allein entscheiden das Städteduell nicht.

In Österreich gibt es viele charmante Städte, die mit ihrer Schönheit und Kultur beeindrucken. Salzburg und Innsbruck sind zwei solcher Perlen im Herzen der Alpen. Beide verbindet eine erbitterte Rivalität zwischen einander. Als Hauptstädte vom gleichnamigen Salzburg und dem heiligen Land Tirol punkten die beiden Großstädte vor allem mit ihrem schönen Panorama.

Aber auch kulinarisch machen Innsbruck und Salzburg einiges her, bieten die Stadt am Inn doch zünftige Tiroler Küche und die Stadt an der Salzach die besten Salzburger Schmankerl. Stellst du die beiden Städte jedoch gegenüber, fällt ein Vergleich denkbar schwer. Noch schwieriger ist es, in diesem humorvollen Duell einen Sieger zu küren. Am Ende setzt sich aber die Mozart-Stadt durch.

1. Mozartkugeln schlagen Speckknödel

Salzburg kann mit den köstlichen Original Mozartkugeln auftrumpfen, einer süßen Versuchung aus Schokolade, Marzipan und Pistazie, die jeder Naschkatze den Kopf verdreht. Innsbruck mag in seinen Wirtshausstuben mit den traditionellen Knödel-Variationen, allen voran den Tiroler Speckknödeln, überzeugen, aber Salzburg hat mit seiner süßen Versuchung einfach die besseren Kugeln. Die Originalen Mozartkugeln erkennst du übrigens an einem unscheinbaren Detail.

2. Getreidegasse gegen Maria-Theresien-Straße

Das Duell der beiden Hauptstraßen im Zentrum der Städte ist ein denkbar knappes. Auf der einen Seite die Getreidegasse in Salzburg mit seinen wunderschönen Hausportalen und Fenster und der malerischen Architektur. Auf der anderen Seite ist die imposante Maria-Theresien-Straße im Herzen von Innsbruck zu finden. Beide Prachstraßen laden zum Flanieren, Einkaufen und einfach nur Genießen ein. Aber die Getreidegasse in Salzburg mit Blick zur Festung Hohensalzburg hat die Nase vorn.

Wer gewinnt das Duell der Prachtstraßen: Getreidegasse in Salzburg oder Maria-Theresien-Straße in Innsbruck? © Volker Preußer/Chromorange/Imago

3. Salzburger Festspiele schlagen Innsbrucker Konzertlärm

In Salzburg finden die berühmten Salzburger Festspiele statt – ein kulturelles Highlight mit erstklassiger Musik, das jährlich tausende von begeisterten Zuschauern aus aller Welt anzieht. In Innsbruck kannst du neben einer Wanderung in den nahegelegenen Bergen auch bei richtig guten Konzerten mal die Alltagssorgen vergessen. Mit den stilvollen Festspielen in Salzburg kann aber kein Konzert der Welt mithalten.

4. Mozarts Geburtshaus schlägt Goldenes Dachl

Innsbrucks Hauptattraktion ist ohne Frage das Goldene Dachl im historischen Zentrum der Stadt. Zugegeben, ein vergoldetes Dach siehst du in jeder Stadt. Aber im Vergleich zu einem anderen bedeutenden Gebäude in Salzburg hat auch das goldene Dachl das Nachsehen. Die Fassade des Geburtshauses von Wolfgang Amadeus Mozart nämlich mag zwar nicht vergoldet sein, punktet aber mit seiner wichtigen Geschichte. Welche Stadt kann schon von sich behaupten, Geburtsort eines der größten Komponisten aller Zeiten zu sein?

5. Salzburgs Lage sticht Innsbruck aus

Während Innsbruck eingebettet in imposante Gebirgszüge im Herzen Tirols liegt, darf sich auch Salzburg einem Bergpanorama erfreuen, das jedoch weit weniger bedrohlich ist. Zudem ist die Hauptstadt des gleichnamigen Bundeslandes viel besser gelegen: In wenigen Stunden erreichst du sowohl die Hauptstadt Wien als auch München, Linz oder Klagenfurt bequem mit Zug oder Auto.

Innsbruck muss sich Salzburg mit viel Augenzwinkern geschlagen geben. Doch im Vergleich mit der Bundeshauptstadt Wien braucht sich Innsbruck keineswegs zu verstecken.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell verwendet, das sich auf Informationen aus verschiedenen Quellen stützt. Vor Veröffentlichung wurde dieser Text von Redakteur Julian Mayr bearbeitet. Hinterlasse uns gerne Feedback in unserer Kommentarspalte.