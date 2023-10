5 Gründe, warum Wien einfach besser ist als Berlin

Von: Julian Mayr

Teilen

Das Hauptstadt-Duell Wien gegen Berlin ist viel mehr als Stephansplatz gegen Alexanderplatz. Am Ende verdankt Wien seinen Sieg nicht nur dem Wiener Schnitzel.

Zwischen Österreich und Deutschland herrscht schon seit eh und je eine respektvolle, aber doch umkämpfte Rivalität. Deutschland ist viel größer, dafür hat Österreich einfach die bessere Küche. In beiden Ländern wird eine Form des Deutschen gesprochen, die jedoch in regionalen und lokalen Dialekten aufgeht.

12 Wörter aus dem Wiener Dialekt, die du unbedingt wissen musst Fotostrecke ansehen

Wie besonders diese Mundarten sein können, zeigt sich besonders gut an den Hauptstädten Wien und Berlin. Und wenn zwei Städte dieser Länder gegeneinander bestehen können, dann sind es Wien und Berlin. Hast du dich jemals gefragt, welche Metropole die Nase vorn hat? Wir verraten dir mit einem Augenzwinkern, warum es gerade Wien ist.

1. Kaffeehauskultur vs. Hipster-Kaffee

In Wien ist Kaffee mehr als nur ein Getränk – es ist ein Lebensstil. Die Wiener Kaffeehauskultur ist weltberühmt, und hier wird Kaffeetrinken zu einem echten Erlebnis. Im Gegensatz dazu sind die Kaffeehäuser in Berlin oft hip und trendig, aber sie können mit dem Charme und der Tradition eines Wiener Kaffeehauses einfach nicht mithalten. Und mal ehrlich, wer kann schon widerstehen, wenn einem ein köstlicher Melange von einem Kellner serviert wird, der sich in Wiener Schmäh übt?

2. Wiener Schmäh vs. Berliner Witz

Sowohl in Wien als auch in Berlin musst du dich auf einen sehr eigenen Umgangston einstellen. In Österreichs Hauptstadt sudern die Menschen gerne über alles und jeden und wirken auf den ersten Blick unfreundlich. Doch im Herzen der Wiener steckt immer ein Funken echter Wiener Schmäh, der auch den grantigsten Bewohnern ein Schmunzeln abringen kann. Auch in Berlin scherzen die Menschen gerne, sogar wenn das Leben mal nicht so läuft, wie geplant. Aber mit dem Wiener Schmäh kann es der Humor der deutschen Hauptstadt nicht aufnehmen.

3. Wiener Walzer schlägt Berliner Techno

Wien ist die Heimat und Wirkungsstätte der berühmtesten Komponisten der Geschichte, darunter Mozart, Beethoven und Strauss. Die Wiener Philharmoniker und die Staatsoper sind weltweit für ihre musikalischen Darbietungen bekannt. Während Berlin zweifellos eine pulsierende Musikszene hat, kann es nicht mit dem musikalischen Erbe und der Eleganz Wiens mithalten. Und wenn du schon einmal einen Walzer in der Wiener Staatsoper erlebt hast, kannst du verstehen, warum Berlin da nicht mithalten kann.

4. Wien ist lebenswerter als Berlin

Wien wird oft als eine der lebenswertesten Städte der Welt eingestuft. Die Stadt bietet großzügige Grünflächen wie den Prater oder die Donauinsel, saubere Straßen und eine hohe Lebensqualität. Die Wiener wissen, wie sie das Leben in vollen Zügen genießen, sei es bei einem gemütlichen Spaziergang im Prater oder bei einem Picknick im Schönbrunner Schlosspark. Berlin mag ein aufregendes Nachtleben bieten, aber die Lebensqualität in Wien ist unübertroffen.

Wien mit seinem Stephansdom ist Berlin mit dem Brandenburger Tor einfach ein Stück voraus. © Claudio Di Vizia/Panthermedia/CTKPhoto/Zapotocky Ales/Imago

5. Wiener Schnitzel gewinnt gegen Stolzen Heinrich

Die Wiener Küche kann mit einer Reihe von köstlichen Speisen auftrumpfen. Der unbestrittene Schmankerl-König der österreichischen Hauptstadt ist allerdings das Wiener Schnitzel. Dieses Stück Kalbfleisch in luftiger und goldbrauner Knusper-Panier ist auf der ganzen Welt bekannt. Berlin hingegen hat keine so ausgeprägte und gleichzeitig schmackhafte Kulinarik zu bieten. Der für Berlin typische Stolze Heinrich etwa, eine Bratwurst in Biersoße, mag zwar schmecken, kann mit dem Wiener Schnitzel aber nicht mithalten.

Das Hauptstadtduell hat einen klaren Gewinner. Und Wien behauptet sich auch gegen andere Städte aus Österreich, wie etwa gegen Innsbruck, die Landeshauptstadt von Tirol.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell verwendet, das sich auf Informationen aus verschiedenen Quellen stützt. Vor Veröffentlichung wurde dieser Text von Redakteur Julian Mayr bearbeitet. Hinterlasse uns gerne Feedback in unserer Kommentarspalte.