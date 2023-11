5 Gründe, warum Wien einfach viel besser ist als Niederösterreich

Von: Julian Mayr

Wien gegen Niederösterreich ist ein Duell Klein gegen Groß. Am Ende trägt das kleinste Bundesland nicht nur dank des Wiener Schnitzels den Sieg davon.

Wien und Niederösterreich sind zwei österreichische Bundesländer, die sich in vielerlei Hinsicht unterscheiden. Während Wien die Hauptstadt der Republik ist, kann Niederösterreich von sich behaupten, das flächenmäßig größte aller Bundesländer zu sein. Wien war sogar lange Hauptstadt Niederösterreichs. Beide Bundesländer zeichnen sich durch einen typischen Dialekt aus und haben jeweils ihre ganz eigenen Köstlichkeiten auf der Speisekarte, wie allein ein Blick auf die niederösterreichischen Schmankerl verrät.

Sowohl Wien als auch Niederösterreich sind zweifelsohne Bundesländer der Superlative. Wien mag zwar von Niederösterreich förmlich umzingelt sein. Doch das kleinste Bundesland weiß sich zu behaupten und ringt den großen Nachbarn schließlich auch nieder. Das liegt vor allem an fünf Vorzügen Wiens.

1. Wien, die Heimat des Schnitzels

Neben all den guten Wiener Schmankerl ist vor allem das legendäre Wiener Schnitzel ein Grund, warum Wien Niederösterreich übertrifft. Während Niederösterreich sicherlich köstliche Speisen serviert, haben die Wiener das Schnitzel zum Kult erhoben. Die Wiener Schnitzel in Wien sind so mächtig, dass sie den ganzen Teller in Beschlag nehmen und so knusprig, dass ein Bissen bis nach St. Pölten zu hören ist. Weil Wien einfach die Heimat des Wiener Schnitzels ist, geht dieser Punkt an die Hauptstadt.

2. Wiener Kaffeehäuser schlagen Niederösterreichische Dorfcafés

Wien ist weltberühmt für seine Kaffeehauskultur. In den altehrwürdigen Cafés kannst du stundenlang sitzen, Kaffee schlürfen und leckere Torten genießen, während du das Treiben der Stadt beobachtest und so manch skurrile Situation im Wiener Kaffeehaus erlebst. In Niederösterreich gibt es sicher auch gemütliche Plätzchen, wie die netten Cafés in Dörfern und kleineren Städten, aber Wiens Kaffeehäuser sind einfach unschlagbar.

3. Wiener U-Bahn hat die Nase vorn

Die Wiener U-Bahn ist wie ein eigenes Mini-Universum. Es gibt so viele Linien und Stationen, dass es sich manchmal anfühlt, als ob du auf einer Schatzsuche bist. Jede Station hat ihre eigenen Überraschungen, sei es ein geheimer, wenig frequentierter Ausgang, eine versteckte Galerie oder ein talentierter Straßenmusiker. In Niederösterreich mag es vielleicht effiziente Verkehrsmittel geben, aber die Wiener U-Bahn ist ein wahres Paradies für Entdecker.

4. Wiens Prachtschlösser schlagen Niederösterreichs Burgen

Eines musst du Niederösterreich lassen, es beherbergt von allen Bundesländern die meisten Schlösser und Burgen, darunter auch das bekannte Schloss Laxenburg. Eigentlich sollte Niederösterreich den Namen Burgenland tragen. Doch wer in Österreich an prächtige Schlosser und Burgen denkt, der kommt an Wien nicht vorbei. Dort steht nicht nur Schloss Schönbrunn, sondern auch das schöne Schloss Belvedere und die prunkvolle Hofburg im Inneren der Stadt. Qualität geht hier also ganz klar vor Quantität. Niederösterreich hat zudem ja auch viel mehr Platz für all seine Festungen.

Schloss Laxenburg ist zwar ganz nett. Wien hat aber die schöneren Schlösser, das Belvedere ist nur ein Beweis dafür. © Rainer Mirau/pond5images/Imago

5. Wiener Schmäh ist unschlagbar

Das Geheimnis des Wiener Schmähs liegt in seiner subtilen Art. Wiener verstehen es, mit einem charmanten Lächeln und einem frechen Spruch die Stimmung aufzuhellen. Selbst in den stressigsten Situationen bleibt der Wiener gelassen und lässt seinen Grant nicht durchblitzen. Das ist natürlich ein Scherz, Wiener lieben es, ihren Grant offen und ehrlich auszuleben. Das wissen Einheimische und Zugereiste zu schätzen. Niederösterreicher mögen freundlich sein, aber sind sie auch immer so ehrlich, wie die Wiener?

Niederösterreich unterliegt Wien in diesem humorvollen Vergleich also deutlich. Doch das muss nicht heißen, dass das größte Bundesland gegen andere Nachbarn nicht bestehen kann. Niederösterreich hat etwa gegen östlichen Nachbarn Burgenland klar die Nase vorn.

