Deutscher Corona-Gegner in Portugal festgenommen – angeblich Anführer von bewaffneter Gruppe

Von: Julia Stanton

Der 39-jährige Joachim T. radikalisierte sich während der Corona-Pandemie. © Screenshot/Youtube/STRG_F

In Portugal wurde ein Deutscher festgenommen, der im Kampf gegen die Corona-Maßnahmen eine bewaffnete Gruppierung aufgebaut haben soll.

Lissabon – In Portugal wurde ein Deutscher festgenommen. Der aus Rheinland-Pfalz stammende Joachim T. hatte sich während der Corona-Pandemie vermutlich radikalisiert und mutmaßlich eine bewaffnete Gruppierung gegründet. Zurzeit sitzt er in Portugal in Auslieferungshaft. Darüber berichtet tagesschau.de.

Gegen den 39-Jährigen und zwei weitere Männer bestand schon seit Sommer ein internationaler Haftbefehl. Ihnen wird vorgeworfen, zwischen Februar und Mai 2021 die bewaffnete Gruppe „Paladin“ gegründet zu haben. T. soll ihr Anführer gewesen sein.

Konkret werden die drei beschuldigt, „die staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie abgelehnt und darin lediglich einen Vorwand des Staates zur Abschaffung der Grundrechte gesehen zu haben.“ Daher hätten die Männer begonnen, „sich zu bewaffnen und gewaltsamen Widerstand gegen staatliche Maßnahmen zu leisten“, erklärte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft gegenüber Panorama und STRG_F.

Bewaffnung aus Angst: Joachim T. fürchtete Gesellschafts-Zusammenbruch

In einem Interview mit Panorama und STR_F sagte T. Anfang 2022, er habe während der Pandemie eine gesellschaftliche Entwicklung beobachtet, die ihn in Angst versetzte. Daraus sei der Gedanke entstanden, sich verteidigen zu müssen. „Dadurch bin ich auf Waffenbau gekommen“, erklärt er. Er habe um den kompletten Zusammenbruch der Grundordnung gefürchtet. „Ich hatte auch Angst, dass die Wahlen 2021 nicht mehr stattfinden würden, weil sich ein Großteil der Menschheit in ziemlichen Irrungen verliert.“

In dem Gespräch gab der 39-Jährige zwar zu, in Tarnuniform an Treffen im Wald teilgenommen zu haben. Den Vorwurf, eine bewaffnete Gruppe gegründet zu haben, wies er allerdings von sich. Diese Treffen seien „sehr viel harmloser gewesen“, als Behörden annähmen.

Die Behörden beobachten die Szene intensiv. 2021 tötete ein Mann einen 20-jährigen Tankstellenmitarbeiter in Idar-Oberstein, Rheinland-Pfalz, weil dieser ihn aufforderte, eine Maske zu tragen.

Corona-Radikaler schon 2022 auf Bewährung verurteilt

T. war schon 2021 auffällig geworden, weil er mithilfe von 3D-Druckern eine Waffe und zahlreiche Teile für Schusswaffen hergestellt hatte. Später versuchte er, die Waffe zu verkaufen und geriet dabei an einen verdeckt ermittelnden Polizisten. T. wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Vor Gericht wurde bekannt, dass T. damals sein Job verlor, weil er sich weigerte, als Physiotherapeut eine Maske zu tragen.

Bei den Ermittlungen zu seinem Waffenbesitz stieß die Polizei dann auf Hinweise, dass T. nicht allein agierte. Der Mann soll der Polizei zufolge auf Telegram und Facebook nach Gleichgesinnten gesucht haben. Der Messenger-Dienst Telegram bietet radikalen und extremistischen Bewegungen nach wie vor eine Plattform. (jus)