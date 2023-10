Gruppenvergewaltigung schockiert Italien: Junge Frau wird von gleich mehreren Männern überfallen

Polizeiautos in Italien (Symbolfoto). © IMAGO / NurPhoto/Artur Widak

Eine Gruppe junger Männer vergewaltigte mutmaßlich in Italien eine bewusstlose Frau und ließ sie am Ende einfach auf dem Gehsteig liegen. Die Ermittlungen laufen.

Turin – Erneut erschüttert der Fall einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung Italien. In der Großstadt Turin setzte eine Gruppe von Männern eine 20-Jährige in der Nacht vom Montag (9. Oktober) auf Dienstag zunächst unter Drogen und verging sich dann an der jungen Frau. Nun kamen die Polizeiprotokolle an die Öffentlichkeit – die Aussagen der Männer lassen weder Menschlichkeit noch Reue erkennen.

Polizeiprotokolle der Aussagen schockieren Italien: Junge Frau unter Drogen gesetzt

Die junge Frau kannte die mutmaßlichen Täter offenbar und gab gegenüber der Polizei an, dass es sich um „Freunde“ handele. Zunächst kam die Gruppe in einem Park in Turin zusammen. Dort gaben die Männer der 20-Jährigen eigenen Aussagen zufolge Alkohol und Drogen. „Ich kam um 0.30 Uhr in den Park, ich war mit drei Freunden dort. Mit ihnen kam ein Mädchen“, zitiert die italienische Zeitung La Repubblica aus dem Polizeiprotokoll die Aussage eines der mutmaßlichen Täter. „Wir haben ihr Alkohol angeboten. Ich habe ihr eine Ecstasy-Pille gegeben. Wir ließen sie mehrere Joints mit Haschisch rauchen“, so der Mann weiter.

Um 0.50 Uhr habe die Gruppe beschlossen, den Abend bei einem Freund fortzusetzen. „Auf dem Weg dorthin stellten wir fest, dass sie völlig benommen war. Sie war von dem Alkohol und den Drogen, die sie genommen hatte, völlig weggetreten“, hieß es im Protokoll weiter. Diese Situation nutzten die Männer offenbar aus und begannen die bewusstlose Frau zu vergewaltigen. „Ich bin erst nachher dazu gekommen, weil ich geschlafen habe. Ich sah meinen Freund auf ihr. Sie war bewusstlos“, berichtete einer der Männer über die Tat.

Gruppenvergewaltigung in Italien: „Du hast geschlafen. Alle haben das mit dir gemacht“

Nach und nach sei die 20-Jährige zu sich gekommen und habe begonnen, sich zu wehren. „Sie schrie uns an, dass wir aufhören sollten“, sagte einer der mutmaßlichen Täter gegenüber der Polizei aus und gab an, dass einer der Männer gesagt habe: „Du hast geschlafen. Alle haben das mit dir gemacht. Ich habe sie gesehen. Also habe ich gedacht, ich kann es auch tun.“ Am Ende der Gruppenvergewaltigung trug einer der Beteiligten die Frau offenbar nach unten auf die Straße und ließ sie auf dem Gehsteig liegen, wie er laut La Repubblica der Polizei mitteilte.

Der jungen Frau gelang es offenbar mit letzter Kraft, die Polizei zu verständigen. Die Rettungskräfte trafen die 20-Jährige in einem Schockzustand an und leisteten erste Hilfe. Sechs Personen erhielten Medienberichten zufolge im Zusammenhang mit der Gruppenvergewaltigung in Turin eine Anzeige. Die Ermittlungen in dem Fall laufen. Drei der mutmaßlichen Täter nahm die Polizei demnach direkt fest, die Männer waren alle ebenfalls im Alter von 20 Jahren.

In Italien war es erst Ende August in dem berüchtigten Problemviertel Parco Verde der Stadt Caivano zu einer Gruppenvergewaltigung gekommen. Italienischen Medienberichten zufolge soll das Verbrechen an zwei minderjährigen Mädchen während eines Live-Videoanrufs verbreitet worden sein. Wie sich nun herausstellte, soll es sich dabei um eine Wiederholungstat gehandelt haben.