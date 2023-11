5 gute Gründe, warum Graz einfach viel besser ist als Klagenfurt

Von: Julian Mayr

Teilen

Das Duell der Orte ist nicht nur Kernöl gegen Kasnudel. Im Vergleich der beiden südlichen Landeshauptstädte zählen ganz andere Dinge.

Der Süden Österreichs ist für viele Einheimische und auch Touris ein wahrer Sehnsuchtsort. Kein Wunder, schaust du dir etwa an, was es in Kärnten so an Naturwundern zu bestaunen gibt. Und in der Steiermark findest du schließlich nichts Geringeres als ein Stück Italien. Dort verzaubert dich im Süden des Bundeslandes nämlich die Toskana Österreichs.

8 Bilder, die zeigen, dass Italien in Österreich liegt Fotostrecke ansehen

Landschaftlich schenken sich die zwei Bundesländer also nichts, dasselbe gilt für die typischen Schmankerl, wie ein Blick auf die steirische Speisekarte zeigt. Der Vergleich zwischen Kärnten und der Steiermark muss also in einem Duell der Landeshauptstädte entscheiden. Am Ende setzt sich Graz klar und auch dank eines Augenzwinkerns gegen Klagenfurt durch. Und das sind die Gründe:

1. Grazer Studentenleben gewinnt

Graz ist eine Universitätsstadt durch und durch. Das Studentenleben hier hat einen besonderen Humor. Die Grazer Studierenden haben nicht nur Skripte und Bücher im Kopf, sondern auch einen fröhlichen und ausgelassenen Geist. Klagenfurt hat mit der Alpen-Adria-Universität zwar auch einen erstklassigen Wissenschaftsstandort, aber Graz setzt dem studentischen Treiben die Krone auf.

2. Grazer Uhrturm schlägt Klagenfurter Lindwurm

Sowohl Graz als auch Klagenfurt können mit einigen Sehenswürdigkeiten aufwarten. Die wohl bekanntesten sind der Lindwurmbrunnen am Neuen Platz in Klagenfurt und der markante Uhrturm auf dem Grazer Schlossberg. Während der Lindwurm im Herzen von Klagenfurt eine ganz nette Attraktion ist, ist der alles überragende Uhrturm einfach eine andere Spielklasse. Vom Schlossberg aus hast du einen atemberaubenden Ausblick über die ganze Stadt und kannst nebenbei noch praktisch die Uhrzeit einsehen. Dagegen ist die Klagenfurter Attraktion ein kleines Würmchen.

Das Duell zwischen Graz und Klagenfurt entscheidet sich auch an den wichtigsten Wahrzeichen: Uhrturm und Lindwurm. © fabio lotti/Zoonar/Pond5/Imago

3. Duell der Gewässer: Mur vs. Wörthersee

Kärnten gilt völlig zu Recht als Bundesland der Badeseen. Der größte und zugleich auch bekannteste Kärntner See ist der Wörthersee bei Klagenfurt, der mit seinem türkisen Wasser im Sommer eine gelegene Abkühlung bietet. Graz hingegen hat zwar keinen Badesee dieser Größenordnung zu bieten. Doch die Landeshauptstadt der Steiermark kann mit dem größten Fluss punkten, der sie durchfließt: die Mur. Die Mur durchfließt nicht nur Graz und die Steiermark, sondern gleich mehrere Länder. Der Wörthersee kommt hingegen über Kärnten nicht hinaus. Punkt für Graz.

4. Steirisches Kernöl schlägt Kärntner Kasnudel

Graz ist bekannt für seine exquisiten kulinarischen Angebote, die weit über das berühmte Kürbiskernöl hinausgehen. Die Stadt beherbergt eine Vielzahl von Restaurants und Gasthäusern, die die österreichische Küche in all ihrer Vielfalt zelebrieren, gleichzeitig aber auch internationale Speisen nicht zu kurz kommen lassen. Klagenfurt mag ebenfalls Gaumenfreuden bieten, darunter die klassischen Kärntner Kasnudel, aber Graz behält allein durch das dunkelgrüne Gold die Oberhand.

5. Grazer Kulturszene hat die Nase vorn

Graz ist nicht nur eine Stadt für Genießer, sondern auch ein Hotspot für kulturelle Veranstaltungen. Von Musikfestivals über Kunstausstellungen bis hin zu Theateraufführungen gibt es in Graz das ganze Jahr über ein reichhaltiges Angebot. Klagenfurt mag kulturelle Höhepunkte haben, aber Graz ist eine große Bühne, auf der die Kreativität förmlich tanzt und das Publikum begeistert.

Liebe Klagenfurter, Graz ist zwar eine Nummer zu groß für euch. Dafür steckt Klagenfurt aber die Hauptstadt Wien locker in die Tasche.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell verwendet, das sich auf Informationen aus verschiedenen Quellen stützt. Vor Veröffentlichung wurde dieser Text von Redakteur Julian Mayr bearbeitet. Hinterlasse uns gerne Feedback in unserer Kommentarspalte.