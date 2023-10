5 gute Gründe, warum Innsbruck einfach viel besser ist als Linz

Von: Julian Mayr

Innsbruck gegen Linz heißt Bergisel gegen Pöstlingberg und Nordkette gegen. Donau. Am Ende siegt die Hauptstadt Tirols auch dank seines goldenen Wahrzeichens.

Österreich ist das Land der Berge und das Land am Strome. Das zeigt sich kaum anderswo eindrücklicher, als bei den Landeshauptstädten von Tirol und Oberösterreich. Innsbruck, liegt im Herzen Tirols und der Alpen, Linz hingegen am Ufer der Donau. In beiden Städten wirst du mit der typischen Küche der jeweiligen Bundesländer bestens versorgt. In Innsbruck kommen schmackhafte Tiroler Schmankerl auf den Teller, in Linz hingegen wirst du mit der oberösterreichischen Cuisine verköstigt.

Sprachlich schenken sich beide Bundesländer sowieso nichts. Während die Bewohner der Hauptstädte generell in verständlicheren Mundarten kommunizieren, werden der rustikale Tiroler Dialekt und der oberösterreichische Dialekt anderswo oft kaum verstanden. Ein klarer Gewinner lässt sich in diesem Duell auf den ersten Blick nicht wirklich feststellen. Am Ende setzt sich Innsbruck aber mit einem Augenzwinkern doch recht deutlich durch.

1. Bergkulisse schlägt Flussromantik

Innsbruck ist umgeben von majestätischen Gipfeln und bietet eine atemberaubende Bergkulisse, die ihresgleichen sucht. Das imposante Panorama der Nordkette und die umliegenden Berge sind nicht nur ein Augenschmaus, sondern bieten den Innsbruckern auch zahlreiche Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Skifahren und Bergsteigen. Nur beim Wandern in Tirol erlebst du echt kuriose Situationen. In Linz sind die Bewohner zwar stolz auf das einladende Donauufer, aber Innsbruck hebt sich mit seiner spektakulären Bergwelt deutlich hervor.

2. Innsbrucker Tourismus gewinnt

Innsbruck ist ein beliebtes Touristenziel, nicht nur wegen seiner Bergkulisse, sondern auch wegen seiner zahlreichen Attraktionen und Freizeitmöglichkeiten. Der höchstgelegene Zoo Europas, der Alpenzoo, und die nahegelegenen Kristallwelten in Wattens sind nur einige Beispiele für Sehenswürdigkeiten, die Besucher aus aller Welt begeistern. Linz hat sicherlich auch seinen Reiz, aber Innsbruck bietet eine breitere Palette an Aktivitäten für Touristen und Einheimische gleichermaßen.

3. Goldenes Dachl überstrahlt alles

Innsbruck kann mit dem berühmten Goldenen Dachl aufwarten, das mehr Bling-Bling hat als so mancher Rap-Star. Es ist der perfekte Ort, um Selfies zu machen und sich königlich zu fühlen. Linz mag vielleicht den einen oder anderen glänzenden Moment haben, aber Innsbruck hat das Dachl, das alle anderen Dächer in den Schatten stellt – und den Linzer Hauptplatz sowieso.

4. Bergisel vs. Pöstlingberg

Wenn der Name Innsbruck fällt, denken viele Menschen unweigerlich an den legendären Bergisel. Diese Anhöhe im Süden der Stadt, wo einige Schlachten geschlagen wurden und heute jedes Jahr die besten Skispringer der Welt von der Bergiselschanze um die Wette fliegen, ist ein absolutes Wahrzeichen Innsbrucks. Dagegen mag Linz mit dem Pöstlingberg zwar ebenfalls einen ansehnlichen Hügel im Stadtgebiet haben, der sogar mit einer eigenen Bahn erreichbar ist. Im Vergleich mit dem Bergisel hat der Pöstlingberg aber keine Chance.

Der Linzer Pöstlingberg kann im Vergleich mit dem Innsbrucker Bergisel nicht bestehen. © McPhoto/Sammy Minkoff/Imago

5. Innsbrucker Historie hat die Nase vorn

Die Landeshauptstadt Tirols, Innsbruck, hat eine reiche Geschichte, die nicht nur in seiner Architektur und seinen unzähligen Denkmälern zum Ausdruck kommt. Die Altstadt von Innsbruck ist ein historisches Juwel, das Besucher aus aller Welt anlockt. Linz, obwohl nicht ohne historischen Charme, kann einfach nicht mit der Pracht und dem kulturellen Erbe von Innsbruck mithalten.

Innsbruck setzt sich also eindeutig durch. Wenn du jetzt also auf den Geschmack gekommen bist und der Tiroler Landeshauptstadt einen Besuch abstatten möchtest, sei gewarnt. In Tirol gelten nicht nur in den Bergen ganz eigene ungeschriebene Gesetze.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell verwendet, das sich auf Informationen aus verschiedenen Quellen stützt. Vor Veröffentlichung wurde dieser Text von Redakteur Julian Mayr bearbeitet. Hinterlasse uns gerne Feedback in unserer Kommentarspalte.