Bär greift deutschen Umweltschützer an: Begleiter schildert Rettung - Förster tobt über „Pseudo-Ökologen“

Von: Marcus Giebel

Zwei Umweltschützer durchforsten einen Wald in Polen. Dabei kommen sie einer Bärenhöhle zu nahe. Die Begegnung wird von einer Kamera festgehalten.

Hulskie – Eine Unachtsamkeit hat ein deutscher Umweltaktivist bei einer Routineaufgabe im Bieszczady-Gebirge im Südosten Polens mit schweren Verletzungen bezahlt. Der 56-Jährige wurde von einem Bären angegriffen, dessen Versteck er und sein Begleiter sich unwissentlich genähert hatten, wie die zuständige Polizei des Karpatenvorlandes mitteilt.

Laut Nowiny24 aus dem nahen Rzeszow soll es sich bei dem Opfer um einen von zwei Bewohnern der aufgegebenen Siedlung Hulskie handeln. Der Mann habe sich vor einigen Jahren dort niedergelassen und sich der Ökologie gewidmet.

Deutscher von Bär angegriffen: Begleiter spricht über Begegnung - „Ich hatte Angst“

In der polnischen Zeitung Fakt sprach der Begleiter des Deutschen über die unheilvolle Begegnung. Lukasz Synowiecki verrät dabei, dass er und sein deutscher Freund, der nur Henri genannt wird, für die Wild Carpathians Initiative gearbeitet hätten und im Wald überprüfen wollten, ob Bäume abgeholzt wurden. Ihnen sei nicht klar gewesen, dass sie sich so nah am Versteck des Bären aufgehalten hatten.

Zum Zeitpunkt des Angriffs sei er rund 100 Meter hinter Henri gewesen, die Sicht war ihm durch einen Hügel versperrt. Als er die Geräusche gehört habe, sei ihm sofort aufgegangen, dass es sich um einen Bären handeln müsse: „Ich fing sofort an zu schreien und rannte in diese Richtung.“

Damit scheint Synowiecki dafür gesorgt zu haben, dass das Tier von seinem Begleiter abließ. Er selbst sagt: „Ich habe ihn für einen Bruchteil einer Sekunde gesehen. Es war ein mächtiges Tier. Ich hatte Angst.“ Der Bär hätte sie problemlos töten können: „Offenbar war das nicht seine Absicht. Er wollte uns nur warnen, dass wir uns zu nah an seinem Territorium befanden.“

Plötzlich taucht der Bär auf: Der deutsche Umweltaktivist versucht noch, dem Unheil zu entkommen, wie die Kamera festhält. © Screenshot/Twitter/Michal Gzowski

Deutscher nach Bären-Attacke in Klinik geflogen: Rettungseinsatz dauert mehr als drei Stunden

Henri trug Verletzungen an Armen, Beinen und Rücken davon, außerdem wurde er in die Schläfe gebissen, sein Gesicht war voller Blut. Er habe sich nicht bewegen können. Nach dem ersten Schock habe sich sein Zustand noch verschlechtert.

Mit einem Feuer habe Synowiecki seinen verletzten Begleiter gewärmt, bis die Hilfe eintraf. Zudem habe er so auch einen weiteren Angriff verhindern wollen: „Ich hatte immer Angst, dass der Bär zurückkommen könnte.“ Doch stattdessen kamen nach bangen Stunden die alarmierten Retter. Der Einsatz dauerte wegen des unwegsamen Geländes über drei Stunden.

Per Helikopter wurde Henri in ein nahes Krankenhaus in der Stadt Krosno gebracht. Der Freiwilligen-Dienst der Bergretter (GOPR) veröffentlichte ein Video, auf dem zu sehen ist, wie mehrere Hilfskräfte eine Person auf einer Trage transportieren. Dazu wurde die Info verbreitet, dass Bären im Normalfall Menschen aus dem Weg gehen, es jedoch auch zu solchen folgenschweren Begegnungen kommen kann, „besonders wenn wir uns an die wildesten Orte des Bieszczady-Gebirges wagen“.

Bär greift vor Höhle Umweltschützer an: Momente vor Attacke von Kamera festgehalten

Laut dem Polizeibericht ereignete sich der Vorfall am 12. November gegen 16 Uhr in der Nähe der bereits erwähnten ehemaligen Siedlung Hulskie. Weitere Informationen – auch zu den Hintergründen – liefert die Oberförsterei Lutowiska. Demnach sei das Versteck bekannt und werde überwacht. Die Momente vor dem Angriff des Bären sind auch auf einer Wildtier-Kamera festgehalten. Die Bilder zeigen, wie eine Person am rechten Bildrand davonrennt und ins Stolpern zu kommen scheint, während sich das Tier aus seiner Höhle unter einem Baum schält.

Weiter heißt es, die Höhle sei im Januar 2023 von einem Förster geortet worden. Damals wurde jedoch kein Bär gesichtet. Ab Mai wurden dann in dem Bereich, ausgenommen der Höhle selbst, Zuchtarbeiten durchgeführt.

Im August hätten die Wild Carpathians Initiative und die Strength of the Forest die Försterei schriftlich aufgefordert, die Waldbewirtschaftung in dem Gebiet sofort zu beenden. Zudem habe eine Schutzzone rund um das Bärenlager eingerichtet werden sollen.

Diese Arbeiten seien bis zum 31. Oktober abgeschlossen gewesen, auch die besagte Kamera wurde installiert. Den Aktivisten hätte dies bewusst sein müssen, wird betont. Dennoch hätten die beiden Männer die Ruhe des Bären gestört „und eine dramatische Situation provoziert“.

Kann kräftig zubeißen: Ein Bär zeigt seine Zähne. © IMAGO / Martin Wagner

Nach Bären-Angriff: Sprecher der Forstbehörde schimpft auf Twitter über Umweltschützer

Schwere Vorwürfe äußerte auch Michal Gzowski, Sprecher der polnischen Forstbehörde. Auf Twitter veröffentlichte er die besagten Bilder der Wildtier-Kamera und schrieb dazu, der Ökoaktivist habe beweisen wollen, „dass das Versteck leer war, weil Förster seinen Lebensraum zerstört haben. Eine ziemliche Ironie des Schicksals: Pseudo-Ökologen greifen Förster, GOPR und Polizisten an, und jetzt retten diese Menschen ihr Leben.“

Sarkastisch fügte Gzowski hinzu: „Gibt es dafür einen Darwin Award?“ Der nach dem bedeutenden Naturforscher Charles Darwin benannte Preis „ehrt“ seit 1994 Personen, die auf dumme und selbstverschuldete Weise zu Schaden oder ums Leben kommen.

Trotz Bären-Attacke: Aktivisten wollen weiter im Wald für Umwelt einstehen

Synowiecki gab zu, sich schuldig zu fühlen, weil sie die Ruhe des Bären gestört hätten. „Wir bedauern den Fehler sehr“, lässt er wissen, fügt aber auch in Richtung der Förster an: „Wir werden nicht damit aufhören, diese Aktivitäten zu stoppen und die Integrität der Wälder und den Frieden der Tierwelt zu bewahren.“

Im polnischen Medium WP Wiadomosci bezeichnete Jan Mazur, stellvertretender Direktor der Regionaldirektion der Staatswälder in Krosno, es als „schlechtes Signal“, dass sich Bären an die Nähe und den Geruch von Menschen zu gewöhnen scheinen. Er rät dazu, im Wald relativ laut zu sein, denn das sollte dazu führen, dass der Bär davonläuft.

Immer wieder kommt es zu gefährlichen Begegnungen mit Bären

„Meines Wissens ist dies der 31. Fall, in dem in den vergangenen zwei Jahrzehnten eine Person durch einen Bären schwer verletzt wurde“, hält Mazur fest. Besondere Gefahr von einer Begegnung mit Bären herrsche im Frühling, aber auch im weiteren Jahresverlauf sind bereits Zwischenfälle dokumentiert. Wie eben nun im Bieszczady-Gebirge.

