680 Wale treiben tot an den Strand – Forscher glauben, Ursache für Massensterben im Pazifik gefunden zu haben

Von: Ulrike Hagen

Seit 2019 sind hunderte Grauwale tot an der Pazifikküste der USA angespült worden. Eine neue Studie offenbart eine mögliche Ursache für das gruselige Massensterben.

Newport – Mehr als 680 Grauwale wurden in den letzten vier Jahren an der Pazifikküste der USA angespült oder tot aufgefunden – ein Massensterben, das Wissenschaftlern Rätsel aufgab und für Unruhe sorgte. Die National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) stufte den Anstieg der Strandungen als „ungewöhnliches Sterblichkeitsereignis“ ein.

Nun gingen Forschende der Oregon State University dem Phänomen auf den Grund: Wurden die riesigen Säugetiere von Schiffen angefahren, verfingen sie sich in Fanggeräten oder wurden sie von Krankheiten heimgesucht? Die Studie suchte nach den Ursachen – und wurde sehr weit nördlich fündig: in der Arktis.

Seit 2019 sind Hunderte von Grauwalen an der Pazifikküste in den USA tot angespült worden. Eine neue Studie offenbart, was die Ursache für das gruselige Massensterben sein könnte. (Symbolbild) © Screenshot Glomex/Bit Projects

Wale sterben massenweise – Forschende glauben, nun den Grund gefunden zu haben

Für die neue Studie, die im Oktober in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht wurde, analysierte das Team um Joshua Stewart von der Oregon State University in Newport Daten aus Langzeitüberwachungsprogrammen. Sie untersuchten den Bestand, die Todesfälle und den Körperzustand der Wale in den letzten 50 Jahren. Anschließend verglichen die Wissenschaftler diese Daten mit dem Grad des Zugangs der Tiere zu ihren Futterplätzen und dem Vorkommen an Krebstieren und fanden so ein Muster:

Aus den Zahlen ging klar hervor, dass es bei den Grauwal-Populationen periodische Auf- und Abschwünge gab, schreibt die Arbeitsgruppe in ihrer Veröffentlichung. Zudem haben die Forscher herausgefunden, dass die Fläche des Meereises in der Arktis in direktem Zusammenhang mit den Bestandszahlen und Todesfällen bei Grauwalen steht.

Forschungsgruppe findet wohl Ursache für Grauwal-Massensterben in der Arktis

Der Hintergrund: Nordpazifik-Grauwale verbringen zwar ihre Winter in warmen Lagunen vor Mexiko, wo sie ihre Kälber aufziehen. Im Sommer jedoch „wandern“ sie nach Alaska in die Arktis, wo sie auf dem Grund flacher Becken Sedimente aufnehmen, die mit Krebstieren, sogenannten Amphipoden, gefüllt sind. Auf dieser Nahrungs-Rundreise legen sie bis zu 20.000 Kilometer zurück.

Die imposanten Tiere, die eine Länge von fast 15 Metern erreichen, bis zu 35 Tonnen wiegen und bis zu 70 Jahre alt werden können, verbringen nur etwa vier Monate im Jahr mit der Nahrungsaufnahme in der Arktis, erklärte Studienleiter Stewart gegenüber NBC. Den Rest des Jahres fasten sie meistens. Deshalb müssen sie sich „in diesen vier Monaten wirklich vollstopfen“.

Veränderung des Meereseises bestimmt über Grauwal-Population

Die Veränderungen der Meereis-Bedingungen in der Arktis, so die Forschenden, scheinen dazu zu führen, dass die Grauwalpopulationen boomen oder schrumpfen, weil sich der Zugang zu den winzigen garnelenähnlichen Lebewesen, die sie fressen, verlagert: „Wir haben den Fall dieses großen Tiersterbens geklärt und festgestellt, dass es häufiger vorkommt, als wir erwartet hatten“, so Stewart, Assistenzprofessor am Marine Mammal Institute der Oregon State University und Hauptautor der Studie.

Stewarts Team fand heraus, dass die Population der Wale offenbar mit der Zeitspanne zusammenhängt, für die das Meereis ihnen den Zugang zu Nahrungsgründen in der Arktis versperrt – und mit der Qualität der Nahrung, die die Wale finden, wenn sie sich dort aufhalten. Es käme darauf an, „wie viel Futter sie haben und wie lange sie essen müssen“, so Stewart.

Ressourcen, auf die Wale angewiesen sind „stark durch Klimawandel beeinträchtigt“

Der Klimawandel spielt dabei eine wichtige Rolle. Die Ausdehnung des arktischen Meereises schwankt von Jahr zu Jahr stark, aber steigende Temperaturen führen zu einem langfristigen Rückgang. Dieser Rückgang eröffnete den Grauwalen zunächst längeren Zugang zu Futterplätzen.

Aber die Erwärmung der Arktis hat auch eine Reihe anderer Veränderungen ausgelöst – bei Strömungen, Wassertemperatur und Meereisalgen –, die die Qualität des Walfutters beeinträchtigen. Auch das Massensterben von rund zehn Milliarden Schneekrabben vor der Küste von Alaska soll auf die Erderwärmung zurückzuführen sein.

„Sie können nicht mehr so gut leben“, sagte Stewart der NBC – und wies darauf hin, dass der Rückgang des Eises die Nahrung der Wale stark beeinträchtigt hat. „Wenn es weniger Meereis und weniger Tage mit Meereis gibt, erreichen die Algen nicht mehr den Meeresboden, um die Produktivität zu erzeugen, die die Grauwale brauchen“, sagte er dem Sender. „Wir wissen, dass die Ressourcen, auf die Grauwale angewiesen sind, um sich zu ernähren und sich fortzupflanzen, bereits stark durch den Klimawandel beeinträchtigt sind und auch noch stärker beeinträchtigt werden“.

Forscher vermuten seit langem, dass die arktischen Bedingungen und auch das schnelle Schmelzen der Pole Auswirkungen auf Grauwale haben könnten. Bereits seit Jahrzehnten schrumpft der Eisbestand der Arktis und befand sich im vergangenen Jahr auf dem niedrigsten Stand, der bisher gemessen wurde.