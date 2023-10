Hackerangriff auf Motel One: Datenleck betrifft Millionen von Dateien

Die Hotelkette Motel One wurde Opfer eines Hackerangriffs, bei dem eine große Menge an Dateien im Internet veröffentlicht wurde.

Unbekannte Täter drangen in die internen Systeme des Hotelbetreibers ein und versuchten, eine Ransomware-Attacke durchzuführen. Dank umfangreicher Maßnahmen konnten die Auswirkungen jedoch relativ geringgehalten werden, und der Geschäftsbetrieb einer der größten Hotelgruppen Europas war zu keinem Zeitpunkt gefährdet, so die offizielle Pressemitteilung.

Hackerangriff auf Motel One: Umfang und Herkunft des Datenlecks

Der massive Hackerangriff hat dazu geführt, dass eine große Menge an Dateien, darunter auch Kundendaten, im Internet veröffentlicht wurden. Unter den Daten sind Übernachtungslisten, private Rechnungsadressen, Geburtsdaten von Kunden, interne Geschäftszahlen und sogar Handynummern von Motel-One-Mitarbeitern. Der von der Hackergruppe ALPHV erbeutete Datensatz umfasst knapp sechs Terabyte. Die Daten stammen hauptsächlich aus sogenannten „Notfall-Listen“, die die Hotels der Kette täglich anlegen.

Ein Motel One Hotel in Düsseldorf. © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Cyberattacke auf Hotelkette: Reaktion und Maßnahmen von Motel One

Die Hotelgruppe, mit Sitz in München, bestätigte den Hackerangriff am 30. September auf dem Onlinenetzwerk X, ehemals bekannt als Twitter. Auf Instagram und TikTok gibt es noch keine offizielle Meldung zum Vorfall. Ersten Analysen zufolge wurden Adressdaten von Kunden abgegriffen, einschließlich 150 Kreditkartendaten.

Die betroffenen Karteninhaber wurden bereits persönlich informiert. Die schnellen Sofortmaßnahmen umfassten die Beauftragung eines zertifizierten IT-Sicherheitsdienstleisters und die Zusammenarbeit mit Ermittlungs- und Datenschutzbehörden. Die Behörde prüft derzeit das Löschkonzept des Unternehmens und ob die Speicherpraxis und -dauer den hohen Maßstäben der DSGVO entsprechen.

Dieter Müller, der Gründer und Miteigentümer von Motel One, dessen Daten ebenfalls im Leak veröffentlicht wurden, forderte die Politik auf, die Cyberabwehr erheblich zu verstärken. Datenschützer warnen, dass auf Basis der geleakten Daten Reiseprofile von fast fünf Jahren erstellt werden könnten. Dies könnte Geschäftsbeziehungen und private Hotel-Aufenthalte offenlegen.

Hackerangriff auf Motel One: Kontakt für Betroffene

Personen, die glauben, von diesem Datenleck betroffen zu sein oder die weitere Informationen zu dem Vorfall wünschen, werden gebeten, sich direkt an Motel One zu wenden. Ein spezielles Team steht bereit, um Anfragen zu bearbeiten und Unterstützung zu bieten. Betroffene können ihre Anliegen und Fragen per E-Mail senden, so die offizielle Pressemitteilung. Das Unternehmen bittet um Verständnis, falls es aufgrund des hohen Anfragevolumens zu Verzögerungen bei der Beantwortung kommen sollte, und versichert, dass alle Anfragen ernst genommen und so schnell wie möglich bearbeitet werden.