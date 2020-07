Hai-Attacke vor der Küste von Tasmanien: Raubtier zieht Zehnjährigen von Boot ins Meer - Vater springt hinterher

Ein zehnjähriger Junge wurde vor der Küste der australischen Insel Tasmanien von einem Hai ins Wasser gezogen. Das Tier verletzte ihn an Kopf, Brust und Arm.

In Australien kam es kürzlich zur vierten Hai-Attacke in diesem Monat.

Dieses Mal war ein Zehnjähriger betroffen.

Das Raubtier zog den Jungen von einem Fischerboot ins Wasser und verletzte ihn an Arm, Kopf und Brust.



Canberra - Vor der Küste der australischen Insel Tasmanien hat ein Hai einen zehn Jahre alten Jungen von einem Fischerboot ins Wasser gezogen. Das Kind wurde an Arm, Kopf und Brust verletzt, wie der Rettungsdienst des Bundesstaates Tasmanien am Freitag mitteilte. Er sei im Krankenhaus, sein Zustand sei aber stabil.

Hai-Attacke vor Tasmanien: Vater hat dem Jungen wohl das Leben gerettet

Der Zehnjährige verdankt sein Leben womöglich seinem Vater: „Der Vater des Jungen sprang ins Wasser, woraufhin der Hai davonschwamm“, heißt es in der Mitteilung des Rettungsdienstes. Der Junge war am Freitag mit seinem Vater und zwei weiteren Männern auf einem sechs Meter langen Boot etwa fünf Kilometer von der Küstenstadt Stanley entfernt, als der Hai ihn ins Wasser zog.

Tasmanien ist die größte australische Insel und liegt rund 300 Kilometer südlich von Melbourne im Südosten des Kontinents. Angriffe von Haien sind dort selten. In Australien ist es aber bereits die vierte bekannte Hai-Attacke in diesem Monat. Erst am Dienstag war eine Frau vor einer Insel in der Nähe des Great Barrier Reef schwer verletzt worden. Es gab bereits fünf tödliche Angriffe von Haien in diesem Jahr. Einer davon ereignete sich vor wenigen Tagen an der australischen Ostküste zwischen Sydney und Brisbane. Und auch vor der australischen Insel Fraser Island ist kürzlich ein 36-jähriger Mann beim Speerfischen von einem Hai angegriffen und getötet worden.