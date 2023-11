Hamas-Geisel bringt angeblich Baby zur Welt – „was dieser jungen Mutter wohl durch den Kopf geht“

Von: Karolin Schäfer

Teilen

Die Hamas hat zahlreiche Menschen in den Gazastreifen verschleppt. Darunter befinden sich auch Kinder – eines davon wurde gerade erst geboren.

Gaza – Der UN-Sicherheitsrat fordert eine Feuerpause im Krieg in Israel und im Gazastreifen. Gefordert wird zugleich auch die Freilassung der Geiseln, die die als Terrororganisation eingestufte Hamas, verschleppt hat. Nun hat eine Geisel ein Baby in Gefangenschaft zur Welt gebracht.

Krieg in Israel: Hamas-Geisel bringt Baby zur Welt – Frau des Ministerpräsidenten mit Brief an First Lady

Das teilte Sara Netanjahu, die Frau des israelischen Ministerpräsidenten, am Mittwoch (15. November) in einem Brief der Ehefrau des US-Präsidenten, Jill Biden, mit. Sie schreibe von Mutter zu Mutter, hieß es in der Mitteilung, die beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) veröffentlicht wurde.

„Eine der entführten Frauen war schwanger“, schrieb Netanjahu. In Hamas-Gefangenschaft habe sie ihr Baby zur Welt gebracht. „Man kann sich nur vorstellen, was dieser jungen Mutter wohl durch den Kopf geht, während sie mit ihrem Neugeborenen von diesen Mördern festgehalten wird“, ging es weiter.

Hamas verschleppen dutzende Menschen: Auch zahlreiche Kinder unter den Geiseln

Bei ihrem Angriff am 7. Oktober hatte die Hamas im Süden Israels etwa 1200 Menschen getötet. Rund 240 wurden in den Gazastreifen verschleppt und werden seitdem dort als Geiseln gehalten. Zuletzt wurde bekannt, dass die Deutsche Shani Louk getötet wurde. Auch eine weitere deutsche Geisel ist offenbar tot.

Bilder von Entführten sind an einem festlich gedeckten Schabbat-Tisch mit leeren Stühlen, stellvertretend für die israelischen Geiseln der Hamas, bei einer Solidaritätsaktion der Jüdischen Gemeinde zu Berlin in der Fasanenstraße in Berlin zu sehen. © Christoph Soeder/dpa

Unter den Entführten befänden sich auch 32 Kinder, teilte Netanjahu mit. Eines davon sei erst zehn Monate alt. „Er wurde entführt, noch bevor er laufen oder sprechen konnte.“ Dem Forum der Familien der Geiseln zufolge dürfte es sich dabei um Kfir Bibas handeln, der gemeinsam mit seinem vierjährigen Bruder Ariel und seinen Eltern Jarden und Schiri aus dem Kibbuz Nir Oz verschleppt worden war.

Vor dem Krieg in Israel: Die Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts in Bildern Fotostrecke ansehen

Netanjahu appellierte an Jill Biden, sich gemeinsam mit ihr für die entführten Kinder einzusetzen. „Wir müssen zu ihrer sofortigen Freilassung aufrufen, und all derer, die festgehalten werden.“ Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) müsse die Geiseln sehen dürfen. „Der Alptraum, der vor mehr als einem Monat begonnen hat, muss aufhören“, schrieb Netanjahu weiter. Dem Büro des Ministerpräsidenten zufolge habe Sara Netanjahu auch an andere Frauen von Staatsoberhäuptern geschrieben.

USA und Katar bemühen sich um Freilassung der Geiseln

Derzeit bemühen sich Katar und die USA um eine Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas über die Freilassung von Geiseln. „Ich bin leicht hoffnungsvoll“, sagte Präsident Joe Biden dazu bei einer Pressekonferenz. „Ich arbeite daran, wie ich dazu beitragen kann, dass die Geiseln freigelassen werden, und dass es eine Zeitspanne gibt, in der es eine Pause gibt, die lang genug ist, um dies zu ermöglichen.“ Ob dabei womöglich auch die Frau mit ihrem Neugeborenen freigelassen wird, bleibt abzuwarten.

Bei dem Hamas-Angriff ist auch ein Österreicher getötet worden. Währenddessen spitzt sich vor allem für die Menschen im Gazastreifen die humanitäre Lage zu. Bei israelischen Gegenangriffen wurden nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums in Gaza mehr als 11.500 Menschen getötet. Viele sind ohne Wasser, Nahrung und medizinische Versorgung. UN-Generalsekretär António Guterres hatte die Situation im Gazastreifen als „Krise der Menschheit“ bezeichnet. (kas/dpa/AFP)