Mehrere Tote nach Unfall auf Baustelle in Hamburger Hafencity – weitere Arbeiter verschüttet

Von: Teresa Toth, Jennifer Lanzinger

Teilen

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort und sucht nach verschütteten © Elias Bartl

Auf einer Baustelle in Hamburg ereignete sich ein schwerer Unfall. Nach Angaben der Bild sollen mehrere Personen tödlich verunglückt sein.

Update vom 30. Oktober, 10.28 Uhr: Mindestens acht Arbeiter wurden bei dem Arbeitsunfall in der Hamburger Hafencity unter einem Gerüst begraben. Fünf Menschen kamen dabei ums Leben. Noch ist unklar, wie viele Personen verletzt wurden.

Die Feuerwehr ist nach dem Arbeitsunfall in der Hafencity im Großeinsatz

Update vom 30. Oktober, 10.18 Uhr: Aktuell laufe an der Baustelle in Hamburg eine „schwierige, technische Rettung der Feuerwehr“, erklärte ein Feuerwehrsprecher gegenüber Bild. Man versuche, an die verschütteten Arbeiter zu kommen, so der Sprecher weiter.

Update vom 30. Oktober, 10.13 Uhr: Nach dem tödlichen Unfall an einer Baustelle in Hamburg werden aktuell rund 700 Bauarbeiter evakuiert. Nach aktuellem Stand kamen bei dem Einsturz eines Baugerüsts mindestens fünf Menschen ums Leben.

Tödlicher Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Hamburger Hafencity

Erstmeldung vom 30. Oktober, 9.56 Uhr: Hamburg – Auf einer Baustelle in Hamburg kam es zu einem schweren Unfall. An der Chicagostraßes in der Hafencity stürzte am Montagmorgen (30. Oktober 2023) ein Baugerüst in einem Fahrstuhlschacht in sich zusammen. Mehrere Arbeiter wurden unter dem Gerüst begraben. Fünf Arbeiter kamen dabei ums Leben.

Viele weitere Arbeiter wurden bei dem Unfall verletzt. Die Feuerwehr ist seit 9.10 Uhr mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Es werde nach weiteren Opfern gesucht.