2000 Euro Bußgeld für vergessenes Sandwich im Gepäck – Rentnerin ringt nach Flughafenkontrolle um Fassung

Von: Nico Reiter

Eine Rentnerin schmuggelt versehentlich ein Sandwich mit auf den Flug. Für ihren Fehler muss sie eine hohe Geldstrafe zahlen. Ein Unbekannter kommt ihr zu Hilfe.

Brisbane - Eigentlich wollte Rentnerin June Armstrong nur vor ihrem Flug nach Australien einen Happen frühstücken. Die 77-Jährige kaufte sich vor ihrem 6-Uhr-Flug an ihrem Abflugort Christchurch ein Sandwich, wie sie in einem Interview mit 1News berichtete: „Ich stieg ins Flugzeug und habe es einfach vergessen.“ Während des Fluges nach Australien bemerkte sie das Sandwich in ihrer Tasche nicht.

Erst bei der Gepäckkontrolle nach der Landung wird bemerkt, dass die Neuseeländerin unerlaubterweise ein Mitbringsel aus ihrem Abflugort in ihrer Tasche hat. Die unzulässige Mitnahme führte zu einer hohen Geldstrafe. In vielen Ländern gibt es strenge Vorschriften für die Einreise mit Lebensmitteln und anderen Gegenständen.

Symbolfoto: Ältere Dame bei der Einreise am Flughafen. Hier wurde über June Armstrong eine Geldstrafe verhängt. © Marlies Wessels/Imago

Seniorin schmuggelt Sandwich auf Flug nach Australien

Bei ihrer Ankunft in Australien wurde ihr Gepäck von der Grenzkontrolle inspiziert. Armstrong wurde beim Gepäck-Scan aufgehalten. Ursprünglich wurde sie nur zu den von ihr mitgeführten Medikamenten befragt. Für diese hatte sie allerdings eine Erlaubnis.

Als das Sandwich in der Kontrolle auffiel, wurde die Rentnerin von einem Biosecurity-Officer beiseite genommen. Sie entschuldigte sich für ihre Versehen und bat darum, das mitgeführte Sandwich einfach zu entsorgen. Sie war sich dem Ernst der Situation nicht bewusst: „Ich dachte nicht mal wirklich, dass ich in Schwierigkeiten war.“

„Machen sie Witze?“ - Rentnerin entsetzt über Strafe

Doch der Sicherheitsoffizier verhängte gegen die Dame ein Bußgeld von umgerechnet 2000 Euro. „Machen sie Witze?“, die Frau konnte den Betrag zunächst kaum fassen, „Das sind neun Wochen meiner Rente“. Armstrong versuchte, Widerspruch einzulegen, doch die Behörden reagierten nicht. Um einen möglicherweise noch kostenintensiveren Gerichtsprozess zu vermeiden, hat die Pensionärin letztendlich das Bußgeld bezahlt.

Hätte man das Sandwich schon beim Einsteigen bemerkt, hätte die Dame maximal 460 Euro zahlen müssen. Da es jedoch über die Landesgrenzen transportiert wurde, ist die Strafe erheblich höher. Auch in Europa sollte man bei der Einfuhr von Lebensmitteln und Getränken vorsichtig sein, mahnt focus.de. In Deutschland können nicht angemeldete Lebensmittel Strafen in Höhe von mehreren hundert Euro nach sich bringen.

Unbekannter bietet an Geldstrafe für Rentnerin zu begleichen

Der Vorfall erregt Aufsehen aber auch Mitgefühl. Ein Unbekannter hat angeboten, die Strafkosten zu tragen, nachdem er durch die Medien von dem Fall erfahren hatte, berichtet 1News. Armstrong ist erfreut über das Angebot und meint, der Mann müsse ein großes Herz haben. Ob sie das Angebot angenommen hat, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Auch weitaus skurrilere Dinge wurden schon im Gepäck von Passagieren entdeckt. Sogar eine lebende Katze wurde in New York im Koffer abgegeben. Bald soll es aber strengere Maßnahmen beim Gepäck geben. Die EU plant einheitliche Regelungen für das Handgepäck.

