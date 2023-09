Steig aufs Fahrrad, wir schauen uns 10 Vorher-Nachher-Bilder vom autofreien Hannover an

Von: Jana Stäbener

Teilen

Die Innenstadt von Hannover soll bis 2030 fast autofrei werden. BuzzFeed News zeigt, wie das aussehen könnte.

Eine Entscheidung, die im Land der Autofahrer (wo ein Mobilitätsgipfel eigentlich nur ein Autogipfel ist) wohl nicht bei allen gut ankommen wird. „Das Auto muss und wird Platz machen“, sagt der Oberbürgermeister von Hannover, Belit Onay. Er plant, die Innenstadt von Hannover bis 2030 fast autofrei zu machen. Parkplätze an Straßen und Plätzen sollen verschwinden, dafür soll mehr Platz für die Menschen geschaffen werden – egal ob zu Fuß oder mit dem Rad.

Hannover will bis 2030 autofrei werden. Das könnte dann so aussehen wie hier – mehr Platz für Menschen, Radler und Restaurants. © Ole Spata

Hannover plant autofreie Innenstadt

„Die Zeit der Experimente ist vorbei“, betont Onay. Die Vision einer autofreien Innenstadt, die sich der bitteren Realität beim Klimaschutz in Deutschland stellen muss, war im Wahlkampf des Grünen-Politikers um das Amt des Oberbürgermeisters von Hannover ein wichtiges Thema.



Taxis, Lieferverkehr und wer in der Innenstadt wohnt, soll den privaten Stellplatz weiterhin mit dem Auto erreichen können (hohe Parkgebühren sind hier übrigen keine Lösung). Menschen mit Behinderung erhalten sogar mehr Parkplätze. Alle anderen fahren über wenige Stichstraßen in die Innenstadt zu den Parkhäusern. Oder sie nutzen mit dem Deutschlandticket (das Clara Geywitz gegen Kritik verteidigte) Bus und Bahn, radeln oder gehen zu Fuß.

Hannover treibt wie Paris eine Verkehrswende voran

Noch ist das Konzept nicht beschlossen, wie Stadtbaurat Thomas Vielhaber betont – doch für Herbst oder Winter erwartet er einen Grundsatzbeschluss. Geplant sei, Mitte 2024 mit den Umbauarbeiten zu beginnen, der Ausbau etwa der Radschnellwege und Velorouten sei zudem in vollem Gange. Schon im vergangenen Jahr sagte Tim Gerstenberger, Verkehrsplaner in Hannover, der Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in der Stadt sei zwischen 2002 und 2017 von 13 Prozent auf etwa 19 Prozent gestiegen. Ziel sei, bis auf einen Anteil von 40 Prozent zu kommen.

Mit dem Konzept legt Hannover gut vor und liefert anderen Ländern ausnahmsweise etwas, was sie sich von Deutschland abschauen können. Auch andere europäische Städte wie Paris treiben eine Verkehrswende voran, bei der das Auto Platz für Fußgänger, Radwege und Grünflächen machen muss. Wie das aussehen kann, zeigt sich am Beispiel Hannover. BuzzFeed News Deutschland von IPPEN.MEDIA hat zehn Vorher-Nachher-Bilder für dich.

Mehr zum Thema: Sieben Dorfkinder zeigen, was sie ohne Auto wirklich erreichen können

(Mit Material der dpa)