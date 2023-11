Flugzeug stürzt bei Landung ins Meer – Erinnerung an Flug 1549 werden wach

Von: Robin Dittrich

Ein Flugzeug der US-Marine schoss beim Landeanflug auf Hawaii über die Landebahn hinaus und stürzte ins Meer. © picture alliance/dpa/Honolulu Star-Advertiser/AP | Jamm Aquino

Ein Flugzeug der US-Marine landet auf Hawaii im Wasser. Ein Flugzeugexperte gibt an, dass mehrere Faktoren die Unfallursache gewesen sein können.

Honolulu – Viele Menschen erinnern sich wohl an das Jahr 2009, als der US-Airways-Flug 1549 im New Yorker Hudson River notlanden musste. Auf Hawaii musste jetzt ein Flugzeug der US-Marine ebenfalls im Wasser landen. An Bord waren neun Passagierinnen und Passagiere.

Flugzeug der US-Marine landete nach Routinetraining im Meer

Das Flugzeug landete bereits am Montagnachmittag (20. November) im flachen Wasser der Kaneohe Bucht, nachdem es über die Landebahn der Marine-Basis hinausgeschossen war. Anschließend versank die Maschine teils im Wasser. An Bord befanden sich zu diesem Zeitpunkt neun Personen, die alle unverletzt blieben und sich ins Wasser retteten. Die Marine hatte mit dem Flugzeug P-8 Poseidon ein Routinetraining durchgeführt, wie Militärbeamte bekannt gaben.

An Bord des US-Airways-Flugs 1549, das 2009 im Hudson River notlanden musste, befanden sich zum Zeitpunkt des Zwischenfalls sogar 155 Menschen – alle überlebten. Die Wasserlandung galt als Meisterleistung des Kapitäns, ohne die es wohl zu einem schweren Unglück gekommen wäre. Um ein Umweltunglück zu verhindern, musste bei dem Flugzeug der US-Marine schnell gehandelt werden. Auch eine Maschine aus Frankfurt musste im vergangenen Jahr in Glasgow notlanden.

US-Marine verhindert Ausbreitung gefährlicher Stoffe nach Absturz

Aufklärungsflugzeuge vom Typ P-8A Poseidon haben den Rumpf des Passagierflugzeugs Boeing 737. Transportiert werden in der Regel Torpedos sowie Marschflugkörper. Damit sich keine gefährlichen Stoffe im Wasser ausbreiten können, wurden Barrieren rund um das verunglückte Flugzeug gebaut. In der Kaneohe-Bucht liegt neben Korallenriffen auch eine Brutstätte für Hammerhaie, die hätte gefährdet werden können.

Im Jahr 2009 musste ein Flugzeug im New Yorker Hudson River notlanden, nachdem beide Triebwerke ausgefallen waren. © picture-alliance/ dpa | epa Lane/dpa

Die Ursache des Unfalls auf der US-Marinebasis blieb zunächst ungeklärt. Der Flugzeugexperte Peter Forman sagte, dass die Landebahn in Kaneohe besonders kurz sei. Auch schlechtes Wetter und Winde können eine Rolle gespielt haben. „Der Pilot hat das Flugzeug wahrscheinlich nicht genau dort auf der Landebahn abgesetzt, wo er es wollte“, zitiert Hawaii News Now Peter Forman. Der Experte geht davon aus, dass „wahrscheinlich eine Kombination all dieser Faktoren zusammen“ ursächlich für den Unfall waren. Bei einem schweren Flugzeug-Absturz in Nepal blieb die Ursache ebenfalls unklar.