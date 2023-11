Rätselhafte Entdeckung im Urlaubsparadies: See auf Hawaii färbt sich auf einmal pink

Von: Christoph Gschoßmann

Ein pinker See: So etwas gibt es wohl eigentlich nur im Märchen – oder aktuell auf Hawaii. Durch ein bestimmtes Bakterium erstrahlt ein Teich gerade in dieser Farbe.

Honolulu – Ein See in einem Naturschutzgebiet auf Hawaii (USA) erstrahlt derzeit in ungewöhnlichen Rosatönen. Das Wasser im Kealia Pond National Wildlife Refuge sieht im Moment so strahlend pink aus, als stamme es aus einem Trickfilm für Kinder. Das Gewässer ist einer der wenigen Salzwiesen an der Küste der Insel Maui in der Inselgruppe. Nach offiziellen Angaben sieht der kleine See seit mindestens dem 30. Oktober 2023 so aus. Die Erklärung aber ist keine Magie, sondern Wissenschaft: Der Salzgehalt des Gewässers war aufgrund einer extremen Dürre stark angestiegen.

Halobakterien sorgen für ungewöhnliche Farbe in See in Urlaubs-Paradies Hawaii (USA)

Nach Angaben des US Fish and Wildlife Service deuten Wasserproben, die an die Universität von Hawaii geschickt wurden, darauf hin, dass Halobakterien hinter dem neuen Magenta-Farbton des Teichs stecken. Dies sind einzellige Organismen, die in sehr salzhaltigem Wasser wie dem Großen Salzsee und dem Toten Meer gedeihen. Das Bakterium gilt als einzigartig aufgrund seiner Fähigkeit, in solch einer extremen Umgebung zu leben – in diesem Fall einer, in der der Salzgehalt des Wassers doppelt so hoch ist wie der von Meerwasser.

Die Behörden raten von einem Kontakt mit dem pinkfarbenen Wasser ab, bis weitere Analysen abgeschlossen sind. „Als Vorsichtsmaßnahme empfehlen wir, einen Sicherheitsabstand einzuhalten und das Wasser nicht zu betreten, keine Fische aus dem Wasser zu verzehren und darauf zu achten, dass Haustiere das Wasser nicht trinken.“

Extreme Dürre auf Urlauberinsel Hawaii in den USA - Klimawandel ist schuld

Während Kealia wörtlich „Salzverkrustung“ bedeutet, ist der Salzgehalt des Teichs aufgrund der extremen Dürre auf Maui weit über den Normalwert hinaus gestiegen. Nach Angaben des US Drought Monitor herrscht auf der gesamten Insel „schwere Dürre“. In dem Gebiet, in dem sich der Kealia Pond befindet, herrscht sogar „extreme Dürre“ – die zweitschwerste Stufe auf der Skala des Dürremonitors.

Auch der Waikapu Stream, der Wasser aus den West Maui Mountains in den Kealia Pond bringt, fließt durch das Gebiet mit extremer Dürre. Der geringere Süßwassereintrag in den Teich hat die Salzkonzentration ebenfalls erhöht und den farbenfrohen Halobakterien einen gemütlichen Zufluchtsort geboten. Etwa 90 Prozent des Landkreises Maui, zu dem auch andere Inseln gehören, leiden unter mindestens schwerer Dürre. Diese hat sich seit den Waldbränden im August in Lahaina noch verschlimmert. Die Klimakrise sorgt seit Jahren für immer stärkere Dürre auf der Inselgruppe.

