Bitterstoffe helfen beim Abnehmen - welche Lebensmittel unverzichtbar sind

Von: Helmi Krappitz

Bitterstoffe sind gut für Darm, Leber und Immunsystem. Heißhungerstopp und Sättigungsgefühl durch Bitteres kann auch beim Abnehmen helfen.

Kassel – Unbeliebt, aber gesund: Neben süß, salzig, sauer und umami ist bitter eine der fünf Geschmacksrichtungen. Bitterstoffe haben eine Vielzahl von positiven Auswirkungen auf den Körper. Sie fördern die Verdauung, unterstützen die Leber, stärken das Immunsystem – und können indirekt beim Abnehmen helfen.

Bitterstoffe: Stärkung von Darm, Leber, Galle und Immunsystem

Der Verzehr von bitterstoffhaltigen Lebensmittel hat einen positiven Einfluss auf die Verdauung, so NDR. Um schwerverdauliches Essen besser zu verdauen, sorgen Bitterstoffe dafür, dass mehr Verdauungssekret ausgeschüttet wird. Folge: Der Darm wird in Bewegung gebracht.

Besonders vor deftigen und fettigen Speisen wird geraten, Bittersalate, bittere Rohkost oder gar Senf zu essen – das begünstigt die Fettverdauung, denn die Produktion von Magensäure wird angeregt und der Gallenfluss so verbessert. Dafür ist der Bitterstoff Intybin verantwortlich, der beispielsweise im Chicorée enthalten ist. „Wer regelmäßig Lebensmittel mit bitterem Aroma isst, beugt Gallensteinen vor“, erklärte Heike Munz, Reformhausfachberaterin EatSmarter.

Ein weiteres Plus: Bitterstoffe können auch bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn Beschwerden lindern. Zudem stärken Bitterstoffe das Immunsystem, also die Abwehrkräfte, senken Fieber und können entspannend wirken.

Abnehm-Hilfe: Bitterstoffe stoppen Heißhunger und regulieren den Blutzuckerspiegel

Doch wie können Bitterstoffe beim Abnehmen helfen? Lebensmittel, die Bitterstoffe enthalten, sind keine Fettbrenner oder Diättablette. Die natürlichen Stoffe unterstützen primär bei der Gesundheit und tragen indirekt zum Abnehmen bei. Einige Bitterstoffe bewirken nämlich ein langsameres Abfallen des Insulinspiegels und regulieren so den Blutzucker – bestenfalls beugt das Heißhunger vor. Ebenso kann das Verlangen nach Süßem oder einem Nachtisch durch Bitteres gesenkt werden.

Viele bitterstoffhaltige Lebensmittel wurden in den letzten Jahrzehnten durch mildere Sorten ausgetauscht. © IMAGO / Panthermedia

Neben der besseren Essensverwertung im Körper, führen Bitterstoffe auch zu einem schnellerem Sättigungsgefühl. Denn: Wenn Bitterstoffe an den Darmzellen andocken, entsteht das GLP-1 Hormon, das im Gehirn das Sättigungsgefühl auslöst. „Mit seinem appetithemmenden Effekt kann ein Espresso nach dem Essen ein guter Abschluss einer Mahlzeit sein“, so Munz. „Wer keinen Kaffee mag, kann auch zu grünem Tee greifen – das Koffein in beiden Getränken kurbelt den Kalorienverbrauch zusätzlich an.“ Im Handel gibt es zugelassene Arzneimittel in Form von Bitterstoff-Tropfen, die auch bei Blähungen und Völlegefühl helfen. Inhaltstoffe sind oft Mariendistel und Artischocke.

Gesundheits-Booster: Viele Lebensmittel enthalten gesunde Bitterstoffe

Neben Artischocken, Chicorée und Mariendistel enthalten unter anderem diese Lebensmittel gesunde Bitterstoffe:

Löwenzahn (besonders die Stiele)

Endivie, Rucola, Radicchio

Kaffee

grüner Tee

Rosenkohl, Grünkohl, Fenchel, Linsen, Kohlrabi, Auberginen

Zitrusfrüchte wie Grapefruit

Mangold

Brennnessel

Ingwer

Senf

Kurkuma, Zimt, Thymian, Estragon, Rosmarin

Unangenehmer Geschmack: Je öfter man Bitteres isst, desto eher gewöhnt man sich dran

Trotz des positiven Effekts von Bitterstoffen auf die Gesundheit, ist der bittere Geschmack unbeliebt. „Unseren Geschmacksnerven wurde der herbe Geschmack regelrecht abgewöhnt“, erklärt Munz. Bitterstoffe seien in den letzten Jahrzehnten immer mehr aus dem Gemüse- und Getreidesortiment verschwunden, denn mildere Sorten seien vermehrt angebaut worden. Da heute viele Lebensmittel stark gesüßt sind, empfindet der Mensch Bitteres noch unangenehmer. Man kann sich aber an den Geschmack gewöhnen: Je öfter man Bitteres isst, desto eher gewöhnt man sich dran. Mehrmaliger Verzehr pro Woche kann der Gesundheit Wunder wirken. (hk)