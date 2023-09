Heiteres und trockenes Wetter in der neuen Woche

Zwei Frauen sitzen im baden-württembergischen Ertingen an einem See in der Sonne. © Thomas Warnack/dpa

„Altweibersommer auf dem Vormarsch“: Deutschland startet mit sonnigem Wetter in die neue Woche. Und auch die Temperaturen steigen wieder.

Offenbach - Menschen in Deutschland können sich zum Start der neuen Woche auf heiteres und trockenes Wetter freuen. Der Altweibersommer sei in den kommenden Tagen auf dem Vormarsch, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. „Uns stehen folglich ein paar sonnige Tage ins Haus - zumindest, nachdem sich Nebel und Hochnebel aufgelöst haben“, sagte DWD-Meteorologe Adrian Leyser laut Mitteilung.

Der Montag startet demnach heiter bis sonnig und mit Höchsttemperaturen zwischen 20 und 23 Grad. Auch am Dienstag soll es meist trocken bleiben, zeitweise aber dichtere Schleierwolken geben. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 25 Grad.

„Am Mittwoch wird es sogar noch etwas wärmer. Bei Spitzenwerten bis 27 Grad lockt es den ein oder anderen sicherlich wieder in die Eisdiele“, teilte Leyser mit. „Allerdings nähern sich dann bereits erste Ausläufer der atlantischen Tiefs, welche dem Nordwesten mehr Wolken einhandelt.“ dpa