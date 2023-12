„Herz ist innerlich gebrochen“: Lehrer spricht über Angst vor AfD und überlegt, auszuwandern

Ein junger Lehrer empfindet die politische Entwicklung in Deutschland besorgniserregend. In einem Video erklärt er, dass er sich hier nicht mehr willkommen fühlt.

Frankfurt – „In so einem Deutschland möchte ich nicht leben.“ Das sagt der Lehrer und Videocreator „Emulution“ in einem seiner Videos. Eigentlich macht er auf TikTok und Instagram unterhaltsame und informative Videos rund um seinen Beruf. Er halte sich normalerweise aus politischen Angelegenheiten heraus, sagt er selbst. Doch weil die AfD in Deutschland in den letzten Jahren so stark an Zustimmung gewonnen hat, sah er die Notwendigkeit, sich zu seinen Sorgen rund um die Partei zu äußern.

Lehrer über Auswanderungspläne: „Vorstellung, unter so einer Regierung zu arbeiten, macht mir Sorgen“

„Ich lebe seit 31 Jahren in Deutschland und ich hatte noch nie so viel Angst wie in den letzten zwei Jahren“, erklärt er. Im Video liest er Zitate von Menschen vor, die in der AfD aktiv sind: „Antifa? Ab ins KZ“ oder „Homosexuelle ins Gefängnis“ sind nur einige der Beispiele, die er nennt.

Seine Zuschauerinnen und Zuschauer fragt der TikToker daraufhin, ob solche Aussagen für sie in Ordnung seien und ob es wirklich Leute gebe, die nicht wollen, dass Menschen mit seiner Hautfarbe, queere Personen oder andere POCs (People of Color) in Deutschland leben. Falls die Antwort auf diese Frage ja sei, so der Lehrer, sei nicht nur sein Herz gebrochen, sondern er spiele auch mit dem Gedanken, vielleicht wirklich dorthin zu gehen, wo er herkomme.

Gegenüber Der Westen beschrieb „Emulution“ seine Ängste noch genauer und erklärte, dass er tatsächlich darüber nachdenke auszuwandern. Er habe sogar schon recherchiert, wo er als Lehrer außerhalb von Deutschland arbeiten könne. „Die Vorstellung, dass ich selbst einmal als Lehrer unter so einer Regierung arbeiten muss, macht mir Sorgen.“ Gemeint ist eine AfD-Regierung.

„Ich könnte mir vorstellen, dass unter der AfD innerhalb des Schulcurriculums manche Inhalte nicht unterrichtet werden würden. Zum Beispiel die Aufklärung über die Kolonialzeit oder der Nationalsozialismus. Das sehe ich als wirklich problematisch an.“

AfD könnte 2024 drei Landtagswahlen gewinnen

Mit seinen Befürchtungen ist der Lehrer in Deutschland nicht alleine: In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Insa im Auftrag der Bild am Sonntag gaben 62 Prozent der Befragten an, dass eine mögliche Regierungsbeteiligung der AfD sie ängstige.

Dieses Szenario könnte schon bald näherrücken: Bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen hat die Partei 2023 große Wahlerfolge gefeiert. In Hessen wurde die AfD mit einem Wahlergebnis von 18,4 Prozent zweitstärkste Partei. Der ARD-Deutschlandtrend sah in einer Umfrage vom 7. Dezember 2023 die Partei bei der Sonntagsfrage mit 21 Prozent hinter der CDU/CSU (32 Prozent) auf Platz 2.

Zudem könnte die AfD alle drei der im kommenden Jahr 2024 anstehenden Landtagswahlen in Thüringen, Brandenburg und Sachsen gewinnen. Der Verfassungsschutz in Sachsen hat den Landesverband der AfD derweil als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Auch über ein Verbot der Partei wird diskutiert. (jus)