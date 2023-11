Junge Mutter kündigt eigenen Tod im Internet an: „Ein Hinweis an meine Freunde“

Von: Kilian Bäuml

Eine junge Mutter in New York verliert den Kampf gegen den Krebs. Auf Instagram richtet sie berührende letzte Worte an ihre Liebsten.

New York – Die traurigsten Geschichten schreibt das Leben selbst. Casey McIntyre war eine 38-jährige Mutter aus New York, die sich auf Social Media von ihren Freunden und ihrer Familien verabschiedet. Die junge Mutter hat den Kampf gegen den Krebs verloren und verabschiedet sich in einem letzten Instagram-Post von der Welt.

„Ein Hinweis an meine Freunde: Wenn ihr dies lest, bedeutet das, dass ich verstorben bin“, begann die Frau ihren Abschieds-Post. Grund für den frühen Tod von Casey McIntyre war die Wiederkehr einer früheren Eierstockkrebs-Erkrankung im vierten Stadium. Ein tragisches Schicksal, das leider viele Menschen betrifft, deshalb ist es besonders wichtig auf frühe Anzeichen von Krebs zu achten. Die junge Frau endet ihren Teil des Posts mit den Worten: „Ich habe jeden einzelnen von euch von ganzem Herzen geliebt, und ich verspreche euch, dass ich wusste, wie sehr ich geliebt wurde.“

Krebskranke Mutter kann ihre Abschiedsnachricht nicht mehr selbst beenden

Leider war Casey selbst nicht lange genug am Leben, um ihren Post selbst beenden zu können. Ihr Mann Andrew erklärt, dass sie den Beitrag mit einer Liste von Dingen beenden wollte, die ihr Trost und Freude spendeten. „Es bricht mir das Herz, dass ich diese Liste nie sehen werde“, führt er den Post weiter. Weiter schreibt er, dass er sich über trostspendene Nachrichten in den Kommentaren freuen würde. Die Antworten gehen einem ans Herz.

Viele geben Geschichten zum Besten, wie sie die junge Mutter kennengelernt haben und was sie an ihr gern hatten. „Casey, du warst einer meiner ersten Haarschneidekunden überhaupt, und jedes Mal, wenn du kamst, hast du den Raum erhellt. Ich hatte so viel Spaß mit dir und im Gespräch mit dir“, heißt es in einem Kommentar. „Casey war von der ersten Sekunde an, als ich sie kennenlernte, ein Sonnenschein, unendlich enthusiastisch, aber auch witzig, trocken, über ihre Jahre hinaus weise und klug wie ein Fuchs. Ich habe diese Reise mit dem Herz in der Kehle verfolgt. Es tut mir einfach so unendlich leid“, schreibt eine andere Person in den Kommentaren.

Über den Tod der jungen Mutter kommen die Menschen auf tragische Weise zusammen

Unter dem Post sammeln sich bereits hunderte Kommentare. Viele freuen sich auch über den Trost, den die Follower der jungen Frau und ihren Hinterbliebenen spenden. „Wie die meisten habe ich jeden Kommentar gelesen und schaue immer wieder rein, um neue wunderbare und lustige Geschichten zu lesen. Ich bin so dankbar, dass ich diesen Sonnenstrahl, diese witzige, unglaublich kluge und strahlende Schönheit in meinem Leben hatte“, schreibt eine Person.

Eine andere Nutzerin resümiert: „Ich halte Casey für jemanden, der Menschen zusammenbringt. Und es ist sowohl sehr schrecklich, wegen eines so tragischen und einfach falschen Verlustes zusammenzukommen, als auch schön, zusammenzukommen und eine lebendige, lustige, kluge Person zu feiern, deren Gesellschaft so vielen Menschen so viel Freude bereitet hat.“

Junge Mutter stirbt an Krebs: Jeden Tag erhalten Menschen die Diagnose Krebs

Tatsächlich ist das tragische Schicksal der jungen Mutter kein Einzelfall. Jeden Tag erhalten Menschen die Diagnose Krebs. Die Arten sind unterschiedlich tödlich; Eierstockkrebs gehört leider zu den tödlichsten Krebsarten.

Mit der Diagnose in recht jungen Jahren ist Casey ebenfalls nicht allein. Tatsächlich bekommen laut einer Studie immer mehr junge Menschen Krebs. Trotzdem es gibt auch gute Nachrichten, denn die Diagnose Krebs soll kein Todesurteil mehr sein, es wird an einer Impfung gearbeitet.