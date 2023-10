„Kann nur heulen“: Studierende berichten auf TikTok über Wohnungsnot

Von: Giorgia Grimaldi

Teilen

Zum Semesterstart verzweifeln Studierende am Wohnungsmarkt. Ihre Optionen: „Unter der Brücke“ oder „Exmatrikulation“. Der Vorschlag der Stadt München hilft auch kaum weiter.

Die Deutschen plagen Ängste. Welche das sind, zeigt eine Studie. 60 Prozent der befragten Bundesbürger fürchten sich vor unbezahlbarem Wohnraum. Damit belegt diese Angst den zweiten Platz im Ängste-Ranking.



Im Rahmen des Wohnungsbaugipfels, der dabei helfen soll, die Wohnungskrise zu beenden, hat sich die Bundesregierung Ende September auf mehrere Schritte zur Schaffung von mehr Wohnraum geeinigt. Vorgesehen ist unter anderem, den Erwerb von Wohneigentum zu fördern, sogenannte Klimaboni zu vergeben oder auch die flexiblere Gestaltung der Grunderwerbsteuer.

Diese Studentin findet keine Wohnung und will sich exmatrikulieren © Screenshot TikTok/Symbolbild: agefotostock/IMAGO/Bearbeitung: BuzzFeed DE

Studi über Wohnungsnot: „Kein Witz, sondern Realität“

Doch Studierenden, die sich zum Semesterstart in akuter Wohnungsnot befinden, hilft das nicht weiter. Auf Social-Media-Plattformen wie TikTok häufen sich Videos, in denen Betroffene von ihrer Situation erzählen. Sie erwägen zum Teil weitreichende Konsequenzen wie etwa eine Exmatrikulation, wie diese TikTokerin, die in München eine Bleibe sucht (siehe Video unten).



„Kein Witz, sondern Realität“, schreibt sie. Und in einem Kommentar unter ihrem Video: „Kann nur heulen“.

„Oder wird es die Brücke?“, fragt diese Studentin alle Erstis auf Wohnungssuche:

„Gibt‘s vielleicht auch Wohnungen, für die ich nicht meine halbe Seele verkaufen muss?“

Verzweifelte Studis auf Wohnungssuche teilen Tipps auf TikTok gegen Wohnungsnot

Nicht nur zu hohe Preise, sondern auch mangelnder Wohnraum und überfüllte Studierendenheime sind laut den Betroffenen das Problem. Allerdings nicht nur in München. In den Kommentaren teilen User und Userinnen ihre Erfahrungen in anderen Großstädten: „In Köln ist es auch so schrecklich. Ich rate jedem aktuell lieber in kleineren Städten zu studieren oder in der Heimat“, schreibt eine Person.



„Same mit Berlin, sehe mich schon insgesamt 6 Stunden pendeln“, schreibt eine andere. Sie geben Tipps, um eine Exmatrikulation zu vermeiden wie „Urlaubssemester beantragen statt exmatrikulieren und dann bis zum Sommersemester eine Wohnung finden“ oder „man kann oft in Jugendherbergen als Student günstig mieten“.



Mehr zum Thema: X-Reaktionen (ehemals Twitter) zur absurden Wohnsituation in Berlin

In einem Kommentar schreibt ein User: „Hab mal von nem Typen gehört, der sich ne Bahncard100 gekauft und in Zügen gepennt hat“. Für die TikTokerin nicht Neues: „Ich hab des auf TikTok gesehen“, kommentiert sie. Über diese und andere unkonventionelle Lösungen, wie etwa am Bahnhof zu wohnen, hat BuzzFeed News schon berichtet.

Stadt München reagiert auf Wohnungssituation von Erstsemestern

Laut dem Bayerischen Rundfunk hat die Stadt München eine ebenso unkonventionelle Idee zur Diskussion gestellt, zumindest als Übergangslösung: Campingplätze. Dort sollen Studierende mit Campern unterkommen, bis sie eine Wohnung finden.



Bei TikTok-Usern kommt das allerdings nicht so gut an. Sie fragen „Und woher kommt der Wohnwagen? Wer zahlt das?“ und fordern stattdessen eine Mietpreisbremse und eine bessere BAföG-Regelung.

Mehr zum Thema: 5 deutsche Orte, in denen du noch günstig wohnen kannst. Aber zu welchem Preis?