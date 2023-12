Bis zu 200 Sternschnuppen pro Stunde? Unbekannter Meteorschauer könnte heute überraschen

Von: Tanja Banner

Der Meteor-Strom der Andromediden ist kaum der Rede wert und deshalb weitgehend unbekannt. Doch heute könnte er für ein Sternschnuppen-Spektakel sorgen.

Frankfurt – Die Geminiden im Dezember und die Perseiden im August sind die ergiebigsten und bekanntesten Sternschnuppen-Ströme des Jahres. Doch Anfang Dezember könnte ihnen ein sehr kleiner und unbekannter Sternschnuppen-Strom ausnahmsweise einmal den Rang ablaufen. Gemeint sind die Andromediden, ein Meteorschauer, der etwa Ende November/Anfang Dezember sein sehr unauffälliges Maximum erreicht und daher weitgehend unbekannt ist. Er stammt vom mittlerweile zerbrochenen Kometen 3D/Biela.

In den Jahren 1872 und 1885 gab es spektakuläre Ausbrüche des Sternschnuppen-Schauers – von Tausenden, mit bloßem Auge sichtbaren Meteoren ist die Rede, in chinesischen Aufzeichnungen aus dieser Zeit werden „Sterne, die wie Regen vom Himmel fielen“, erwähnt. Doch seit dem späten 19. Jahrhundert ist der Sternschnuppen-Strom der Andromediden kaum oder gar nicht mehr präsent gewesen – was möglicherweise mit dem Auseinanderbrechen des Mutterkometen in Zusammenhang steht.

Sternschnuppen-Überraschung am 2. Dezember: Ausbruch der Andomediden vorhergesagt

Nach kleinen Ausreißern in den vergangenen Jahren könnten sich die Andromediden nun wieder richtig rühren. Das legt zumindest eine Studie nah, die bereits im Jahr 2013 im Fachjournal The Astronomical Journal veröffentlicht wurde. Darin simulieren die Autoren, durch welche Staubwolken des verschwundenen Kometen die Erde wann fliegt und kommen zu dem Schluss, dass 2023 möglicherweise ein heftiger Ausbruch der Andromediden bevorsteht. Bereits im Jahr 2011 wurde eine größere Aktivität der Sternschnuppen beobachtet, auf eine Zahl von 50 Meteoren pro Stunde (ZHR) kam man damals.

In der Studie schreibt das Autorenteam: „Die künftigen Schauer in den Jahren 2023 und 2036 sind beide in unserer Simulation viermal stärker als der von 2011. Beobachter sollten auf diese Erscheinungen achten.“ Ob die Andromediden im Jahr 2023 tatsächlich einen gewaltigen Sternschnuppen-Ausbruch erleben, ist vollkommen ungewiss. Sollte er sich ereignen, ist jedoch klar, wann man ungefähr zum Himmel schauen sollte und in welche Richtung. Der Ausbruch der Sternschnuppen ist für den 2. Dezember gegen 20 Uhr vorhergesagt.

Andromediden könnten für 200 Sternschnuppen pro Stunde sorgen

Die Sternschnuppen – so sie überhaupt zu sehen sein werden – sollen in der Nähe der Sternbilder Kassiopeia und Andromeda ihren Ausgangspunkt (den sogenannten Radianten) haben. Die beiden Sternbilder sind bereits direkt nach Sonnenuntergang im Osten am Himmel zu sehen. Dort bleibt es allerdings nicht lange dunkel: Gegen 21 Uhr geht der Mond im Osten auf, der am 2. Dezember noch zu gut drei Vierteln beleuchtet und damit entsprechend hell ist.

Sollte es zu dem vorhergesagten Sternschnuppen-Ausbruch kommen, dürfte man trotz des hellen Monds zahlreiche Meteore sehen können. Doch dass der Ausbruch tatsächlich kommt, ist längst nicht klar. Eine Berechnung der US-Raumfahrtorganisation Nasa widerspricht der Studie aus dem Jahr 2013 jedenfalls und sieht keine erhöhte Aktivität der Andromediden in diesem Jahr. Um zu wissen, ob man tatsächlich 200 Sternschnuppen pro Stunde sehen kann, bleibt also nichts anderes übrig, als am 2. Dezember zu den Sternen zu schauen. (tab)