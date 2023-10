Bombendrohungen gegen Schulen und Behörden: Internet-Trolle stecken wohl dahinter

Von: Kilian Bäuml

In den vergangenen Tagen erhielten mehrere Institutionen Bombendrohungen. Hinter den Aktionen soll eine Gruppe von Internet-Trollen stecken.

Berlin – Schon seit Tagen gibt es immer wieder Bombendrohungen gegen Institutionen wie Schulen in Deutschland. Wie Recherchen der Zeitung Spiegel und des ARD-Politikmagazins Kontraste herausfanden, stecken hinter den Drohungen offenbar Trittbrettfahrer und Internet-Trolle.

Verantwortlich soll eine Gruppe von Männern sein, die bereits in der Vergangenheit durch Internet-Kriminalität in Erscheinung getreten ist. So sollen die Verdächtigen unter anderen falsche Notrufe getätigt haben, um Einsätze der Feuerwehr und der Polizei auszulösen. Dieses bewusste Herbeiführen von Einsätzen durch Internet-Trolle wird im Englischen „Swatting“ genannt.

In den vergangenen Tagen gab es mehrere Bombendrohungen, hinter denen Internet-Trolle stecken sollen. © Rene Priebe/dpa

Bombendrohungen der vergangenen Tage sind wohl das Werk von Internet-Trollen

Ähnliche Drohschreiben gingen etwa bei der SPD, der algerischen Botschaft und der Palästinensischen Mission in Berlin ein, wie der Spiegel aus Ermittlerkreisen erfahren haben will. Dort soll die Gruppe sich als „radikale Gruppe von Israelis“ als Absender ausgegeben haben, die über Sprengstoff und Waffen verfügen. „Hallo, wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass wir Ihr Gebäude bombardieren werden“, steht offenbar in dem Schreiben, das sowohl auf Englisch als auch auf Hebräisch verfasst wurde.

In einer sehr ähnlich formulierten E-Mail an ein Krankenhaus in Frankfurt am Mail soll die Gruppe behauptet haben, islamistische Terroristen der Hamas zu sein. „Hallo, wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Gebäude bombardiert wird im Namen der Hamas“, soll im Schreiben an das Krankenhaus stehen, wobei das Schreiben diesmal in Englisch und Arabisch verfasst wurde.

Die Polizei soll alle erhaltenen Mails als das Werk von Trittbrettfahrern eingeordnet haben und Ermittlungen wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet haben.