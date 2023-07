„Nicht leistungsfähig“: Wegen Hitze in Deutschland – Amtsärzte fordern Siesta im Sommer

Von: Karolin Schäfer

Teilen

Hohe Temperaturen und kaum Abkühlung in der Nacht: Hitze kann zur Gesundheitsgefahr werden – auch am Arbeitsplatz. Deshalb fordern Amtsärzte nun entsprechende Regelungen.

Frankfurt – Der diesjährige Sommer macht sich mit Hitzewellen und tropischen Zuständen bemerkbar. Auch im Büro, auf der Baustelle oder in Produktionshallen wirken schweißtreibende Temperaturen schnell erschöpfend. Dabei können die anhaltend hohen Temperaturen eine Gefahr für die Gesundheit darstellen. Angesichts dessen fordern Amtsärzte nun die Einführung einer Siesta nach südeuropäischem Vorbild in Deutschland. Was das bedeutet, lesen Sie hier im Überblick.

Amtsärzte fordern Siesta für Deutschland: „Früh aufstehen, morgens produktiv arbeiten“

„Wir sollten uns bei Hitze an den Arbeitsweisen südlicher Länder orientieren: Früh aufstehen, morgens produktiv arbeiten und mittags Siesta machen“, sagte der Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD), Johannes Nießen, den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). Zumindest in den Sommermonaten solle das Konzept hierzulande übernommen werden.

Der DGB fordert wegen Hitze eine „Siesta“ für Arbeitnehmende. © Sebastian Kahnert/dpa

In südlichen Ländern Europas ist es um die Mittagszeit besonders heiß. Mit einer ausgedehnten Mittagspause sollen Arbeitnehmende der Hitze entgehen. Dafür wird ein Teil der Arbeit in den frühen Morgenstunden erledigt.

Siesta in Deutschland? Wegen Hitze sind Menschen „nicht so leistungsfähig wie sonst“

Menschen seien bei starker Hitze „nicht so leistungsfähig wie sonst“, erklärte der Vorsitzende. „Schlechter Schlaf bei fehlender Abkühlung in der Nacht führt zusätzlich zu Konzentrationsproblemen.“ Das Umweltbundesamt sieht vor allem heiße Tage in Kombination mit tropischen Nächten über einen längeren Zeitraum „äußerst problematisch“. Menschen seien nicht nur tagsüber extremer Hitze ausgesetzt, sondern können sich durch die fehlende Abkühlung in der Nacht nur schwer erholen.

Heißer Tag höchste Temperatur über 30 Grad Celsius Tropen-Nacht Nacht, in der 20 Grad nicht unterschritten werden Quelle: DWD

Immer wieder fordern Arbeitnehmende „Hitzefrei“ an besonders heißen Tagen. Deshalb sollten komplexe Arbeitsanforderungen aus Sicht der Amtsärztinnen und -ärzte in die frühen Morgenstunden verlegt werden. „Zudem braucht es ausreichend Ventilatoren und leichtere Kleidung, auch wenn die Kleiderordnung im Büro das nicht erlaubt“, so Nießen. Grundsätzlich sollte man darauf achten, ausreichend zu trinken und leichtes Essen in mehreren kleineren Portionen zu verspeisen. Ein kaltes Fußbad unter dem Schreibtisch könne darüber hinaus helfen, im Homeoffice für Abkühlung zu sorgen.

Kommt wegen der Hitze die Siesta in Deutschland? Büros sollen ab 35 Grad schließen

DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel forderte Arbeitgebende dazu auf, während der Sommermonate regelmäßig Hitze-Gefährdungsbeurteilungen zu erstellen. Dadurch könne Arbeitsschutz während hoher Temperaturen gewährleistet werden. „Arbeitgeber müssen ihre Beschäftigten vor Hitze schützen – Arbeit bei Hitze ist für Beschäftigte belastend und gefährdet im schlimmsten Fall ihre Gesundheit“, sagte sie dem RND.

Bis heute seien Gefährdungsbeurteilungen noch kein Standard in Betrieben. Piel sprach von einem „Versäumnis der Arbeitgeber, das angesichts des Klimawandels und der extrem heißen Sommer vollkommen inakzeptabel ist“. Zu ihren Forderungen gehört auch: Büroräume mit Temperaturen von mehr als 35 Grad zu schließen – sofern Arbeitgebende keine Hilfsmittel anbieten.

Durch die Klimaveränderungen zeigt sich Fachleuten zufolge, dass Extrem-Hitze in Europa „häufiger und heftiger“ wird. In Hessen sollen Aktionspläne gegen die Hitze helfen. (kas/AFP)