Abkühlung für Spaniens Städte: Bäume und Sträucher als Klimaanlage

Von: Sandra Gyuratis

Teilen

Bäume und Sträucher sollen in Spaniens Städten fÜr Abkühlung sorgen, wie hier in Lorca. © Rathaus Lorca

Die Hitze macht vor allem den Städten in Spanien zu schaffen, die noch heißer sind als die ländliche Umgebung. Wie Bäume und Sträucher in Murcia für Abkühlung sorgen sollen, steht in diesem Artikel:

Mehr zum Thema Hitze in Spanien: Bäume und Sträucher sollen Städte abkühlen

Die Menschen in Spanien leiden unter der andauernden Hitze, vor allem in den Städten. In der Region Murcia sollen die Städte auf natürliche Art und Weise abgekühlt werden mit Bäumen und Sträuchern, wie costanachrichten.com berichtet.

Dabei sorgen die Pflanzen nicht nur für niedrigere Temperaturen und ein schöneres Stadtbild. Sie lösen auch noch andere Umweltprobleme. Wissenschaftler aus Murcia sind dabei, einen Katalog mit passendern Bäumen und Sträuchern zusammenzustellen.