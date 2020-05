USA erklärt Hongkong Sonderstatus ab 

In Hongkong eskalieren die Konflikte zwischen Demonstranten und der Polizei. Grund ist das geplante Sicherheitsgesetz der chinesischen Regierung.

In Hongkong herrschen die schwersten Auseinandersetzungen seit Monaten.

. Die Polizei geht mit Tränengas, Pfefferspray und Wasserwerfern gegen die Demonstranten vor.

Update vom Donnerstag, 28.05.2020, 08.32 Uhr: Das US-Außenministerium unter der Leitung von Mike Pompeo hält den vorteilhaften Sonderstatus von Hongkong nicht mehr für gerechtfertigt. „Keine vernünftige Person kann heute angesichts der Lage vor Ort behaupten, dass Hongkong noch einen hohen Grad an Autonomie von China beibehält“, so Pompeo in einem Bericht an den Kongress.

Der Entzug des Sonderstatus bedeutet, dass Hongkong Privilegien in den Wirtschaftsbeziehungen zu den USA verlieren könnte, darunter niedrigere Zollabgaben als Festlandchina. Die USA beantragten zudem eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zu dem Sicherheitsgesetz. China habe eine solche Sitzung aber verweigert, hieß es aus Diplomatenkreisen am UN-Hauptquartier in New York. Die Vereinigten Staaten seien „tief besorgt“ über das Sicherheitsgesetz, das die Autonomie und die Freiheiten in Hongkong „wesentlich untergräbt“, erklärte die US-Vertretung bei den Vereinten Nationen.

Der spezielle Sonderverwaltungsstatus von Hongkong ist ein Rechtsstatus, in dem beispielsweise die gegen China verhängten Strafzölle seitens der USA nicht gelten. Auch ist Hongkong ein entscheidender Finanzplatz, der auch für China sehr wichtig ist.

Proteste in Hongkong: Schwerste Konfrontationen seit Monaten

Erstmeldung, 25.05.2020, 11.24 Uhr: Hongkong – Die Pläne aus Peking zu einem neuen Sicherheitsgesetz für Hongkong haben zu den schwersten Konfrontationen zwischen pro-demokratischen Demonstranten und Sicherheitskräften in der chinesischen Sonderverwaltungszone seit Monaten geführt. Die Polizei ging am Sonntag mit Tränengas, Pfefferspray und Wasserwerfern gegen tausende Demonstranten vor, die zu einem ungenehmigten Protestmarsch zusammengeströmt waren.

Hongkong: Neues Sicherheitsgesetz führt zu Auseinandersetzungen

Mindestens 180 Menschen wurden nach Polizeiangaben festgenommen. Das neue Gesetz war am Freitag zu Beginn der alljährlichen Tagung des Nationalen Volkskongresses in Peking auf den Weg gebracht worden. Es soll „Separatismus“ und „Aufruhr“ in Hongkong verbieten und ist eine Reaktion auf die monatelangen Massenproteste in der Sonderverwaltungszone im vergangenen Jahr. Pro-demokratische Aktivisten und Politiker befürchten, dass durch das Gesetz die Bürgerrechte in Hongkong massiv eingeschränkt werden sollen. Mit dem Protestmarsch am Sonntag setzten sich die Demonstranten auch über geltende Auflagen zur Bekämpfung des Coronavirus* hinweg, die Versammlungen von mehr als acht Menschen verbieten.

„Ich habe große Angst, aber ich muss trotzdem dabei sein“, sagte die 23-jährige Demonstrantin Christy Chan gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Die Demonstranten skandierten den populären Slogan „Befreit Hongkong, die Revolution unserer Zeit!“. Viele Teilnehmer trugen Schilder mit der Aufschrift „Der Himmel wird die Kommunistische Partei Chinas vernichten“.

China über Hongkong: „Extrem gewalttätiges und illegales Vorgehen“

Auch US-Flaggen wurden geschwenkt. Die Polizei forderte die Demonstranten auf, sich zu zerstreuen, bevor sie gewaltsam vorging. Manche Demonstranten bewarfen die Sicherheitskräfte daraufhin mit Regenschirmen und anderen Gegenständen. Mindestens 180 Menschen wurden nach Polizeiangaben festgenommen. Der Hongkonger Regierung zufolge wurden mindestens vier Polizisten verletzt. Die Regierung warf den Demonstranten ein „extrem gewalttätiges und illegales Vorgehen“ vor.

Sicherheitsgesetz in Hongkong: Peking gießt Öl ins Feuer

Dies mache "die Notwendigkeit und Dringlichkeit" des geplanten Sicherheitsgesetzes noch einmal deutlich. Die Massenproteste hatten sich im vergangenen Jahr über sieben Monate hingezogen und waren immer wieder in gewalttätige Konfrontationen mit der Polizei gemündet. Seit Jahresbeginn waren die Proteste stark abgeflaut, unter anderem infolge der von den Hongkonger Behörden erlassenen Corona*Restriktionen. Mit seinen Plänen für das neue Sicherheitsgesetz goss Peking nun neues Öl ins Feuer. Das Gesetz bezieht sich auf einen Artikel der Hongkonger Verfassung, wonach die Sonderverwaltungszone durch Gesetze dafür zu sorgen hat, dass "Subversion" gegen die Regierung in Peking unterbunden wird.

