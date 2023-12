Flug endet mit Nackenbruch: Horror-Turbulenzen bringen Mann ins Krankenhaus

Bei einem Flug von Perth nach Dubai hat ein Passagier aufgrund von Turbulenzen den Nacken gebrochen. © Screentshot: x.com/JacdecNew und x.com/MattRPD

Für einige Passagiere endet der Flug von Perth nach Dubai im Krankenhaus. Horror-Turbulenzen sorgen für Unruhe in Airbus A380.

Dubai – Fliegende Gepäckstücke und Personen im Airbus A380. Das sind die Erfahrungen, die die Passagiere des Emirates-Flugs EK421 von Perth nach Dubai gemacht haben. Die Maschine musste sich ihren Weg durch Turbulenzen bahnen. Dabei wurden mehrere Insassen verletzt. Sie kamen nach der Landung ins Krankenhaus.

Horror-Turbulenzen wirbeln Personen und Gepäckstücke durch Airbus A380

Bei den starken Turbulenzen über dem Persischen Golf wurden 14 Personen verletzt. Auf 38.000 Fuß Höhe erwischte es die Maschine. Crewmitglieder und Passagiere versorgten die Verletzten. Dabei unterstützte sie die Mitarbeiter am Boden aus der Ferne. Über eine Satellitenverbindung waren sie zugeschaltet und gaben Hilfestellungen.

In den Sozialen Netzwerken schilderten mehrere Personen die Situation, die The Avation Herald öffentlich machte. Ein User schreibt auf der Plattform X: „Als wir zweimal an die Decke und auf den Boden schlugen, dachten wir, das ist das Ende.“ Doch damit nicht genug. „Dabei wurde die Decke eingedrückt.“ Die böse Überraschung gab es für den Mann dann im Krankenhaus. Diagnose: Nackenbruch.

Personen schlagen gegen die Decke von Airbus A380

Für eine andere Userin steht fest: „Der Emirates-Flug nach Dubai war schrecklich.“ Die von Flugangst geplagte Frau schlug ebenfalls mit dem Kopf gegen die Decke. „Der Pilot hat Turbulenzen angekündigt und uns angewiesen, dass wir sitzen sollen. Eine Sekunde danach schlugen andere Fluggäste und ich gegen die Decke. In einem der Risse stecken nun meine Haare.“ Die Crew des Airbus A380 habe sich in der brenzligen Situation gut um die Passagiere gekümmert.

Der Airbus A380 landete später sicher in Dubai. Während die meisten Fluggäste von dort weiterreisten oder nach Hause zurückkehrten, ging es für die 14 Verletzten in ein Krankenhaus.

Die Struktur von Flugzeugen ist übrigens darauf ausgelegt, große Kräfte unbeschadet zu überstehen. Diese liegen weit über dem, was bei sogenannten Luftlöchern auf eine Maschine einwirkt. Turbulenzen sind nicht unbedingt gefährlich, wie Experten immer wieder betonen.

Was für Fluggäste oftmals ein großer Schock ist, ist für die Crewmitglieder eine willkommene Abwechslung. Denn wenn alle Passagiere bei Turbulenzen auf ihren Sitzen bleiben müssen, haben die Mitarbeiter zumindest zeitweise einen stressfreieren Job.