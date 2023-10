Corona in Deutschland: Hospitalisierungsrate und Todesfälle nehmen wieder zu

Von: Patrick Mayer

Im Herbst 2023 steigen die Coronavirus-Fälle in Deutschland wieder merklich. Das gilt zudem für die schweren Covid-19-Erkrankungen. Grund dafür ist auch die Variante Pirola.

Berlin – Ärzte und Apotheker hatten gewarnt: Im Herbst und Winter wird es eine Grippewelle und viele Atemwegserkrankungen in Deutschland geben. Im Verwandtenkreis, in der Arbeit, auf der Straße – vielerorts kann man derzeit nachvollziehen, dass diese Prognose eingetroffen ist.

Covid-19 in Deutschland: Corona-Variante BA.2.86 Pirola wird vereinzelt festgestellt

Ende Oktober steigen unter anderem die Corona-Zahlen in der Bundesrepublik wieder, wenn auch im überschaubaren Bereich. Die Corona-Variante BA.2.86, Pirola genannt, wurde in diesen Tagen zudem erstmals in Deutschland festgestellt. Laut aktuellen Erhebungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) waren, Stand 25. Oktober, bundesweit 23 Fälle registriert.

Bemerkenswert sind im Vergleich zur Vorwoche indes die regelrecht sprunghaften Anstiege der Hospitalisierungsinzidenz wegen Covid-19-Fällen allgemein und wegen schwerer Atemwegserkrankungen mit Corona, ferner stiegen die Intensivbetten­-Auslastung durch Covid⁠-⁠19-Fälle und die bundesweiten Todesfälle mit Corona wieder deutlich an.

In Deutschland aufgetaucht: die Corona-Variante Pirola. (Symbolfoto) © IMAGO / SOPA Images

Der Reihe nach: Die Hospitalisierungsinzidenz lag zu diesem Zeitpunkt (25. Oktober) bei 4,5 Covid-19-Fällen pro Woche sowie pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Sie war damit um 37 Prozent höher als in der Vorwoche (3,3), teilte das RKI auf seiner Website mit. Die Inzidenz der Hospitalisierungen wegen einer schweren akuten Atemwegs­erkrankung mit Covid-19 stieg demnach von 1,5 auf 2,2 Fälle pro Woche sowie pro 100.000 Einwohner. Sie war damit um 47 Prozent höher als in der Vorwoche.

Covid-19 in Deutschland: Todesfälle mit Corona nehmen wieder zu

Die Arztbesuche wegen Atemwegs­erkrankungen mit Covid⁠-⁠19 nahmen im Vergleich zur Vorwoche indes um 49 Prozent zu - ebenfalls ein erheblicher Anstieg. Konkret: Je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner mussten 113 Menschen wegen Corona zum Arzt, eine Woche zuvor waren es im Schnitt noch 76 Patientinnen und Patienten. Damit nicht genug: Die Zahl der Corona-Todesfälle nahm innerhalb der vergangenen Woche (Stand 25. Oktober) in ganz Deutschland um 19 Prozent zu - von 151 Menschen, die mit Covid-19 starben, auf 179 in einer Woche.

Seit Beginn der Pandemie starben laut RKI somit bundesweit 176.528 Menschen an oder mit einer Covid-19-Erkrankung. Auch Deutschlands Intensivstationen werden Ende Oktober 2023 durch das Coronavirus wieder stärker beansprucht. Das RKI schreibt dazu: „Die Intensivbettenauslastung durch Covid-19-Fälle zeigt, dass sich aktuell 609 Patientinnen und Patienten mit einer Corona-Infektion in intensivmedizinischer Behandlung befinden. Das sind 31 Prozent mehr als in der Vorwoche (464).“ (pm)