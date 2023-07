26 „Probleme“, die du kennst, wenn deine Nachbarschaft typisch deutsch ist

Von: Nadja Rödig

Was verstehe ich auch an dem Wort „Mittagsruhe“ nicht? Was ist nur mein Problem?

Es ist immer wieder interessant, wie Menschen „typisch deutsch“ interpretieren. Manche meinen es durchweg negativ, andere (meistens Leute, die wohl noch nie in Deutschland waren) feiern so deutsche Eigenarten wie super pünktliche Züge. Du siehst schon die Ironie des Ganzen ...



Wenn du in Deutschland aufgewachsen bist oder schon lange hier lebst, kannst du vielleicht beiden Seiten etwas zustimmen. GANZ BESONDERS, wenn es um das Thema ✨ Nachbarschaft ✨ geht. Denn man ist hier schließlich „brüderlich, mit Herz und Hand“ ... hab ich gehört. Trotzdem schleichen sich gewisse „Probleme“ (wenn du sie so nennen willst) in das Miteinander ein. Zur Bewahrung des Hausfriedens sind hier ein paar Dinge, mit denen du dich in typisch deutschen Nachbarschaften abfinden solltest ...

1. Deutsche Ruhezeiten werden extrem ernst genommen.

2. Fürs Staubsaugen am Sonntag wirst du gesteinigt.

3. Aber Rasenmähen um 7 Uhr morgens ist aus irgendeinem Grund nicht nur okay, sondern Standard.

4. Deine betagten Nachbarn und Nachbarinnen brauchen mittags ihren Schlaf, also WEHE deine Musik ist über Zimmerlautstärke.

5. Deutsche Zimmerlautstärke = Nicht lauter als eine krabbelnde Ameise.

6. Dabei gelten deutsche Häuser als grundsolide, mit dicken Mauern. Warum höre ich trotzdem meine Nachbarin spülen, frag ich dich!

7. Generell machst du dir SEHR viele Gedanken, was aus deiner Wohnung oder deinem Haus zu hören ist. RÜCKSICHT!!!!!!!!!! wird schließlich groß und mit zehn Ausrufezeichen geschrieben.

8. Kommuniziert wird natürlich mit Zetteln ...

9. ... und Aushängen am Schwarzen Brett.

10. Besonders die Infos, wann Schornsteinfegen, Gasablesen und Kartoffeln huldigen auf dem Plan stehen, hat da zu stehen!

11. In Deutschland wird eben sehr gerne alles in Schuss gehalten. Dafür hast du AUF ABRUF bereitzustehen! Aber keine Sorge, man kommt von 7 - 17 Uhr ... Wahrscheinlich. Wir rufen dich an.

12. Der Hausmeister ist diese mystische Kreatur, die noch nie jemand zu Gesicht bekommen hat. Du nennst ihn liebevoll: Nessie.

13. Die Hausverwaltung hat effiziente Uhrzeiten, in denen sie erreichbar ist: 8 - 8:15 Uhr und (mit etwas Glück) nochmal von 14 - 14:04 Uhr.

14. Du lebst nicht in einer typisch deutschen Nachbarschaft, wenn dir ab 20 Grad am Samstag keine Rauchwolke vom Grill nebenan ins Gesicht ballert.

15. Der dezente Duft von angebranntem Fleisch und in die Kohle gekipptes Bier schwingt dabei natürlich immer mit.

16. Eingeladen wird vielleicht sogar ein Teil der Nachbarschaft. Voraussetzung ist, sich mindestens fünf Jahre zu kennen und einen anständigen Kartoffelsalat zustande zu bringen. (Alternativ geht auch einer mit Nudeln.)

17. Du hast mindestens eine Nachbarin, die sich a) über die Parkplatzwahl deiner Gäste aufregt oder b) darüber, dass deine Fenster nicht geputzt sind.

18. Und der Papst steh dir bei, wenn du vergisst, dass du mit Flur wischen dran bist! Wozu gibt es einen PLAN?!

19. Deine Nachbarschaft nimmt selbstverständlich Pakete für dich an ... ist aber auch verdammt angepisst deswegen.

20. Lebst du in der Stadt, sind deine Nachbarinnen und Nachbarn buchstäblich Fremde für dich.

21. Gespräche wie: „Sind Sie grad eingezogen?“ ... „Ich wohne seit 10 Jahren hier.“ ... sind dir mehr als einmal passiert.

22. Auf dem Land dagegen kennt dich deine Nachbarschaft gut. ZU gut. Und auch den Exfreund, den du vor zwölf Jahren im Juli für zwei Wochen hattest. „Tim, hieß der. Ne?“

23. In deutschen Nachbarschaften leiht man sich keine Eier, aber eine Leiter, um die eine seit fünf Monaten kaputte Glühbirne im Flur um 3 Uhr morgens auszuwechseln.

24. Gemeinschaftlicher wird es nur in deutschen Schrebergärten. Wer sonst schickt dir eine förmliche Abmahnung, wegen des Asts, der von deinem Garten zwei Zentimeter in den Weg reinwächst. (Danke, Hubert.)

25. Die finale Schlacht in deutschen Nachbarschaften findet aber bei den Mülltonnen statt ...

26. GEBT MIR RECYCLTEN MÜLL UND ZERKLEINERTE KARTONS ODER GEBT MIR DEN TOD!!!!!

