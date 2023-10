Hurrikan „Lidia“ hat Mexiko erreicht - ein Toter

Feuerwehrleute in Mexiko entfernen Bäume, die auf einer Straße liegen. © Valentin Gonzalez/AP/dpa

Hohe Windgeschwindigkeiten, massive Regenfälle und bis zu neun Meter hohe Wellen: Die Warnungen vor „Lidia“ waren drastisch. Jetzt hat der Hurrikan Mexiko erreicht. Ein Mensch stirbt.

Puerto Vallarta - Nachdem Hurrikan „Lidia“ an der Pazifikküste Mexikos auf Land getroffen ist, hat es einen Toten gegeben. In Punta de Mita im Bundesstaat Nayarit im Südwestend es Landes habe ein umstürzender Baum am Dienstag (Ortszeit) einen Mann in seinem Auto erschlagen, berichtete die Zeitung „El Occidental“ unter Berufung auf die Zivilschutzbehörde. Im Laufe der Nacht zu Mittwoch löste sich der Tropensturm laut US-Hurrikanzentrum auf. Es sei allerdings weiterhin mit starkem Regen und Überschwemmungen zu rechnen.

Zuvor hatte „Lidia“ mit der Stärke vier von fünf auf der Hurrikanskala das Festland auf Höhe des Ortes Las Peñitas, 55 Kilometer südwestlich des Urlaubsortes Puerto Vallarta (Bundesstaat Jalisco), erreicht.

In Nayarit stürzten zahlreiche Bäume um, und Straßen wurden überflutet. Nach einem Bericht der Zeitung „Milenio“ richteten die Behörden 500 Notunterkünfte ein. Zudem waren rund 1500 Soldaten und Polizisten im Einsatz. dpa