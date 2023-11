Reederei erteilt Frau lebenslanges Kreuzfahrt-Verbot, weil sie Süßigkeit im Gepäck hatte

Drucken Teilen

Eine Texanerin musste ihre Kreuzfahrt bereits bei der Sicherheitskontrolle abbrechen – mit weitreichenden Folgen: Die Frau bekommt Kreuzfahrt-Verbot.

Miami – Eine Süßigkeit im Gepäck sorgte bei einer Texanerin für großen Ärger. Denn wegen dieser durfte sie ihre gebuchte Kreuzfahrt nicht antreten. Die 42-jährige Krankenschwester und Chiropraktikerin Melinda Van Veldhuizen aus Dallas erwartete bei der Sicherheitskontrolle eine böse Überraschung, welche weitreichende Folgen mit sich zieht. Darüber berichtete die Washington Post.

Kreuzfahrt-Verbot: CBD-Gummibärchen sorgten für Ärger

Denn beim Betreten des Kreuzfahrschiffs wurde die Frau in der Sicherheitskontrolle aufgehalten. Ein Nagelknipser sorgte für eine Durchsuchung ihres Gepäcks. Doch das Problem war ein ganz anderes. Denn die Sicherheitsbeamten fanden eine Packung CBD-Gummibärchen in der Tasche der Krankenschwester. Diese sollten ihr nach eigenen Angaben lediglich bei Schlafproblemen helfen. Doch musste sie nun einige Stunden in Begleitung von Sicherheitspersonal und Besatzungsmitgliedern warten und durfte letztendlich die Reise nicht antreten.

Ein Kreuzfahrtschiff der Reederei Carnival Cruise Lines steht im Hafen von Miami. © IMAGO/ Pond5 Images

Damit verließ auch der Rest der Familie das Schiff und brach die Reise ab. Dennoch musste die Familie für die gesamten Reisekosten aufkommen. So erklärt es der Anwalt von Van Veldhuizen, Daren Stabinski, gegenüber der Washington Post. Demnach belaufen sich die Kosten auf 5.586 Dollar, zudem wurde ihre Kreditkarte demnach mit weiteren 700 Dollar belastet.

Lebenslanges Kreuzfahrt-Verbot: „Verstoß gegen die Schiffsregeln“

Doch das ist nicht alles. Denn im August erreichte die 42-jährige offenbar ein Brief von der Kreuzfahrtgesellschaft Carnival Cruise Line. In diesem wurde Van Veldhuizen mitgeteilt, dass es ihr ab sofort verboten sei, mit der Rederei zu reisen. So schrieb die Gesellschaft: „Diese Entscheidung beruht auf Ihrem Verhalten auf der aktuellen Kreuzfahrt, das einen Verstoß gegen die Schiffsregeln darstellte, die Sicherheit und/oder das Vergnügen der anderen Gäste auf dem Schiff beeinträchtigte oder Carnival Schaden zufügte. Ihr Versuch, eine künftige Kreuzfahrt zu buchen, führt zur Stornierung und zum Verlust der geleisteten Anzahlung. Sie sind für alle anfallenden Reisekosten verantwortlich und erhalten eine Rechnung zur Zahlung an Ihre Heimatadresse.“

Dabei hat die Reisende die Gummibärchen legal in einem Drogeriemarkt in Texas erworben. Und auch in Florida, von wo das Schiff startete, ist CBD legal verfügbar. Dennoch ist es auf Bundesebene illegal und auch die meisten Kreuzfahrtgesellschaften verbieten CBD, so auch Carnival Cruise Line.

Was ist eigentlich CBD? CBD oder auch Cannabidiol ist ein Stoff, der in der Hanfpflanze vorkommt, jedoch keine berauschende Wirkung hat. CBD wird oft in den verschiedensten Lebensmitteln angereichert. So zum Beispiel in Keksen, Erfrischungsgetränken oder Kaugummis. Dennoch rät die Verbraucherzentrale vom Verzehr ab, da teilweise Nebenwirkungen möglich sind. Sowie die Dosierung, Sicherheit und Wechselwirkungen noch nicht vollständig geklärt sind. (Quelle: Verbraucherzentrale)

Reederei wehrt sich: „Unsere Aufgabe ist es, die Bundesrichtlinien zu befolgen“

In einem weiteren Brief wurde laut Washington Post Van Veldhuizen zugesagt, dass ihr ein Reisepreis von 1.665 Dollar, erstattet werde. Dennoch hofft sie auf Ersatz des Preises für die gesamte Familie und auf eine Aufhebung des Reiseverbots mit der Reederei. Auf Anfrage der Washington Post schrieb der Sprecher der Gesellschaft, Matt Lupoli, in einer E-Mail: „Wir sind nicht hier, um festzustellen, wo unsere Gäste CBD kaufen oder wofür sie es an Bord verwenden wollen. Unsere Aufgabe ist es, die Bundesrichtlinien zu befolgen und zu verhindern, dass verbotene Gegenstände an Bord unserer Schiffe gebracht werden.“

Kreuzfahrten sind beliebt und sind teils ebenfalls von den starken Preissteigerungen betroffen. Doch nicht überall sind Kreuzfahrtschiffe gern gesehen. Aus diesem Grund verhängte eine Nordseeinsel nun ein Kreuzfahrtschiff-Verbot. Mit Folgen für die Route von mehreren Schiffen.